Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi

Kaza, il merkezi Niyazi Mahallesi İnönü Caddesi Doğa Cadde AVM önünde meydana geldi. F.A. (35) idaresindeki 44 ABC 965 plakalı otomobil ile Sıtmapınarı istikametine seyir halinde iken, yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki A.K.’ye çarptı. Kazadan hemen sonra olay yerine yakın olan Özel Hastane'de görevli Doktor Müslim Turan Aydın ve personel koşarak ilk müdahaleyi yapıp, daha sonra gelen 112 acil servis ambulansına teslim ettiler. Başlatılan soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.