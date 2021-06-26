Arguvan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgi üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında bir şahsın icara aldığı (kiraladığı) tarlada yapılan aramalarda yaklaşık 400 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.