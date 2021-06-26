26 Haz 2021 - 12:24- Kültür & Sanat G: 26 Haz 2021 - 12:28

“İnsanların Damak Tadına Göre Ayarlıyoruz”

Malatya’da 1950’lili yıllardan bu yana dededen kalma kahve dükkânın işleten ve eşine az rastlanan dibek kahvesi keyfini müşterilerine sunan Kahve İmalatçısı Murat Demiryol’ un mekânı yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı oluyor. Kokusuyla bile büyüleyen hakiki dibek kahvesini içenler tadına da mest oluyor. Yani tabiri caizse içmek isteyen bir daha içiyor.

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“İnsanların Damak Tadına Göre Ayarlıyoruz” mask
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1950 yılından beri Malatya’da kahvecilik işi ile uğraşan Murat Demiryol, tarihi tecrübeyle kahve severleri dükkânında ağırlıyor. Hakiki dibek kahvesinin kriterlerinden bahseden Demiryol, sahte olan dibek kahvelere karşı da uyarıda bulundu. Demiryol, Piyasada süt tozlu kahveler çıktı isim vermek istemiyorum 7 çeşitli karışımlar var onların yüzde 80 süt tozu ama insanlarımız hafif diye onlara yöneliyor ama yanlış yapıyorlar biz diyoruz ki her şeyin özünü kullanacaksınız. Katkı olamayacak bizim kahvemiz yüzde 100 saf kahve, biz kahveyi çekirdek olarak alıp imalatını kendimiz yapıyoruz. Kavuruyoruz, kavurduktan sonra dereceleri var açık kavurmuş, orta kavrulmuş ve koyu kavrulmuş insanların damak tadına göre ayarlıyoruz. Biz bunu ondan sonra taş değirmende çektikten sonra gerçek taş dibekte dövüyoruz” dedi.

 “TAŞ DİBEKTE DÖVÜYORUZ”

Dedesinin ve babasının mesleğini sürdüren Murat Demiryol, mesleğini şöyle anlatıyor:

1950’den beri dede mesleğimizi biz de babadan alarak ve üçüncü kuşaktır, yapıyoruz inşallah çocuklarımız da devam eder. Bizim kahvemiz Brezilya’dan geliyor ithalatçı firmalardan alınıyor biz kahveyi çekirdek olarak alıp imalatını kendimiz yapıyoruz. Kavuruyoruz, kavurduktan sonra dereceleri var açık kavurmuş, orta kavrulmuş ve koyu kavrulmuş insanların damak tadına göre ayarlıyoruz. Biz bunu ondan sonra taş değirmende çektikten sonra gerçek taş dibekte dövüyoruz bazıları oyuncak makineler koyuyor tahta, ayıcık olan makineler var onlar oyuncaktır onlar dibek değildir. Hakiki dibek budur taş dibekte dövüyoruz biz bunu. Daha lezzetli daha yağlı ve daha kıvamlı oluyor, biz sonuçta insanları kandırmıyoruz.

“KAHVEMİZ YÜZDE 100 SAF KAHVE”

İnsanların kahve içme kültürünün yeni çıkan kahve çeşitleri ile birlikte değiştiğini de vurgulayan Demiryol, 

Satışlarımız çok iyi bizim deden kalma bir müşteri potansiyelimiz var ama eskiye göre işler durgun karışım kahveler çıktı başka şeyler çıktı. İnsanların kahve içme kültürleri değişti ama esas kültürümüz bizim kahvemizdir. Piyasada süt tozlu kahveler çıktı isim vermek istemiyorum 7 çeşitli karışımlar var onların yüzde 80 süt tozu ama insanlarımız hafif diye onlara yöneliyor ama yanlış yapıyorlar biz diyoruz ki her şeyin özünü kullanacaksınız. Katkı olamayacak bizim kahvemiz yüzde 100 saf kahve, Malatya'nın damak tadı ortaya uygundur ne acıdır ne de hafiftir. Koyu kahve ise Mehmet Efendi tipi siyah kahvedir o fazla kavruluyor o acı olur ama köpüğü az olur sert severler onu içer

ifadelerini kullandı.

İmalatını yaptıkları dibek kahvenin fiyatlarını aktaran Demiryol, 

Bizim satışımız 38 TL kilosu ama müşteri ihtiyacı olduğu kadar da alabiliyor. Mesela geliyor 5 TL diyor 10 TL istiyor veriyoruz paketleyip satmıyoruz burada kahve hazır ne zaman ne kadar isterse veriyoruz mesela bir tane hazırladım Fransa'ya gidecek

dedi.

# Dibek Kahvesi

26 Haz 2021 - 12:24 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Şükran Malkoç

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