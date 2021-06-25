Süper Lig’in Transfer Listesi

Kulüplerin yeni sezon öncesinde kadrolarına yapacağı takviyeler ve takımdan göndereceği isimler merakla beklenirken, futbolseverler 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanacak olan Süper Lig 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde transfer piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Ligde yer alan kulüplerde güncel giden-gelen oyuncu listeleri ise şöyle:
ADANA DEMİRSPOR GELENLER: Ferhat Kaplan | Antalyaspor (Serbest) GİDENLER: Hasan Kılıç | Yılport Samsunspor (Bedelsiz), Levent Ayçiçek | Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bedelsiz), Okan Alkan (Serbest), Süleyman Koç (Serbest)
ALTAY GELENLER: - GİDENLER: -
ATAKAŞ HATAYSPOR GELENLER: Saba Lobjanidze | MKE Ankaragücü (Bedelsiz), Emre Çolak (Serbest), Bülent Cevahir | Helenex Yeni Malatyaspor (Bedelsiz), Fatih Kurucuk | Fatih Karagümrük (Bedelsiz), Sadık Baş | Eyüpspor (60 bin euro), Bertuğ Yıldırım | Sarıyer (Bedelsiz), Osman Şahin | Ofspor (Bedelsiz), Burak Öksüz | Sakaryaspor (Bedelsiz), Samuel Ayomide Adekugbe | Valeranga (Bedelsiz), Kamil Ahmet Çörekçi | Trabzonspor (Bedelsiz) GİDENLER: Selim Ilgaz | Manisa FK (Bedelsiz), Rayane Aabid (Serbest), Yusuf Abdioğlu (Serbest), Akın Alkan (Serbest), Mesut Çaytemel (Serbest), Soner Örnek (Serbest)
AYTEMİZ ALANYASPOR GELENLER: Nemanja Milunovic | Kızılyıldız (Bedelsiz), Daniel Candeias | Gençlerbirliği (Bedelsiz) GİDENLER: Salih Uçan (Serbest), Steven Caulker (Serbest), Ceyhun Gülselam (Serbest), Khouma Babacar | Sassuolo (Kiralık sözleşmesi sonu), Alpay Çelebi | Beşiktaş (Kiralık sözleşmesi sonu), Ahmet Gülay | Beşiktaş (Kiralık sözleşmesi sonu), Çağrı Güney | Bursaspor (Kiralık sözleşmesi sonu)
BEŞİKTAŞ GELENLER: Alpay Çelebi | Aytemiz Alanyaspor (Kiralık sözleşmesi sonu), Ahmet Gülay | Aytemiz Alanyaspor (Kiralık sözleşmesi sonu) GİDENLER: Vincent Aboubakar | Al-Nassr (Bedelsiz), Dorukhan Toköz (Serbest), Utku Yuvakuran (Serbest)
ÇAYKUR RİZESPOR GELENLER: - GİDENLER: Braian Samudio | (Serbest), Tunay Torun (Serbest), Doğan Erdoğan | Gaziantep FK (Bedelsiz)
DEMİR GRUP SİVASSPOR GELENLER: Sefa Yılmaz | Gençlerbirliği (Bedelsiz) GİDENLER: Mamadou Samassa (Serbest)
FATİH KARAGÜMRÜK GELENLER: Aleksandar Pesic | Maccabi Tel Aviv (Bedelsiz), Kerim Frei | FC Emmen (Bedelsiz), Burak Bekaroğlu (Serbest), Salih Dursun (Serbest), Rayyan Baniya | Hellas Verona GİDENLER: Fatih Kurucuk | Atakaş Hatayspor (Bedelsiz), Serhat Ahmetoğlu | Fenerbahçe (Kiralık sözleşmesi sonu), Enzo Roco (Serbest), Artur Sobiech (Serbest), Cristobal Jorquera (Serbest), Murat Sarıgül (Serbest), Bojan Saranov (Serbest)
FENERBAHÇE GELENLER: Serdar Dursun | Darmstadt 98 (Bedelsiz), Allahyar Sayyadmanesh | Zorya Lugansk (Kiralık sözleşmesi sonu), Serhat Ahmetoğlu | Fatih Karagümrük (Kiralık sözleşmesi sonu) GİDENLER: Ömer Faruk Beyaz | Stuttgart (Bedelsiz), Michael Frey | Royal Antwerp (Bedelsiz), Papiss Demba Cissé (Serbest), Harun Tekin (Serbest), Oytun Özdoğan (Serbest)
FRAPORT TAV ANTALYASPOR GELENLER: Erkan Eyibil | Mainz 05 (Bedelsiz), Cengiz Demir | Akhisarspor (Bedelsiz), Mert Çölgeçen | Antalya Kemer (Bedelsiz) GİDENLER: Lukas Podolski (Serbest), Sidney Sam (Serbest), Ersan Adem Gülüm (Serbest), Jean-Armel Drolé (Serbest)
GALATASARAY GELENLER: Aytaç Kara | Kasımpaşa (Bedelsiz), Alpaslan Öztürk | Göztepe (Bedelsiz) GİDENLER: Şener Özbayraklı | Medipol Başakşehir (Bedelsiz), Mostafa Mohamed | Zamalek (Kiralık sözleşmesi sonu)
GAZİANTEP FK GELENLER: Vladyslav Kobylyanskyi (Serbest), Angelo Sagal | Yukatel Denizlispor (Bedelsiz), Doğan Erdoğan | Çaykur Rizespor (Bedelsiz) GİDENLER: Bilal Başacıkoğlu | Heracles Almelo (Bedelsiz), Osama Rashid | Khor Fakkan (Bedelsiz), Ertuğrul Ersoy | Le Havre (Kiralık sözleşmesi sonu), Roderick Miranda (Serbest), Güray Vural (Serbest), André Sousa (Serbest), Júnior Morais (Serbest)
GÖZTEPE GELENLER: Cherif Ndiaye | Gorica (1,15 milyon euro), Kahraman Demirtaş | Altınordu (Bedelsiz) GİDENLER: Alpaslan Öztürk | Galatasaray (Serbest), Soner Aydoğdu | Medipol Başakşehir (Kiralık sözleşmesi sonu)
GZT GİRESUNSPOR GELENLER: - GİDENLER: Sadi Karaduman | Manisa FK (Bedelsiz), Abdou Razack Traoré (Serbest), Mehmet Taş (Serbest), Muhammed Ertürk (Serbest), Yasin Ozan (Serbest), Marko Milinkovic (Serbest), İshak Doğan (Serbest)
HELENEX YENİ MALATYASPOR GELENLER: Cengizhan Akgün | Elazığspor (500 bin lira), Rayane Aabid (Serbest) Atakaş Hatayspor GİDENLER: Bülent Cevahir | Atakaş Hatayspor (Bedelsiz), Umut Bulut | Eyüpspor (Bedelsiz), Zeki Yavru |Giresunspor (Bedelsiz), Teenage Hadebe | Houston (1,5 Milyon Euro), Erkan Kaş (Serbest), Fernando Zuqui | Estudiantes (Kiralıktan döndü), Olcay Şahan (Serbest)
HES KABLO KAYSERİSPOR GELENLER: - GİDENLER: -
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR GELENLER: - GİDENLER: Volkan Fındıklı (Serbest)
KASIMPAŞA GELENLER: - GİDENLER: Aytaç Kara | Galatasaray (Bedelsiz), Bengali-Fodé Koita | Trabzonspor (Serbest), Ramazan Köse (Serbest), Çağtay Kurukalıp (Serbest), Gerard Gohou (Serbest)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GELENLER: Lucas Lima | Al Ahli (Bedelsiz), Şener Özbayraklı | Galatasaray (Bedelsiz), Soner Aydoğdu | Göztepe (Kiralık sözleşmesi sonu), Mert Çelik | Neftçi Baku (Kiralık sözleşmesi sonu), Alya Toure | Akhisarspor (Kiralık sözleşmesi sonu), Mustafa Kutay Pekşen | Bayrampaşa (Kiralık sözleşmesi sonu) | Peter Zulj Anderlecht GİDENLER: Léo Duarte | Milan (Kiralık sözleşmesi sonu), Junior Fernandes (Serbest), Mehmet Topal (Serbest), Boli Bolingoli-Mbombo (Serbest)
TRABZONSPOR GELENLER: Marek Hamsik | Göteborg (Bedelsiz), Gervinho | Parma (Bedelsiz), Bruno Peres | Roma (Bedelsiz), Bengali-Fodé Koita | Kasımpaşa (Bedelsiz), Ebrar Cumur | İstanbulspor (Bedelsiz), Kamil Ahmet Çörekçi | Atakaş Hatayspor (Bedelsiz) GİDENLER: Majid Hosseini (Serbest), Gastón Campi (Serbest), Kamil Ahmet Çörekçi (Serbest), Ahmet Canbaz (Serbest)
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.