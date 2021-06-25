25 Haz 2021 - 17:02- Spor

Süper Lig’in Transfer Listesi

Ülke futbol tarihinin en uzun ve en keyifli sezonlarından birine sahne olan Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte tabii ki tüm gözler, her zaman olduğu gibi yine transfere çevrilmiş durumda.