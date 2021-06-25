Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Perşembe akşamı geldiği Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti. Aynı gün Malatya’da kalan Hulusi Akar, Cuma günü sabah saatlerinde kent meydanında halkla buluştu. Kapalı Çarşı etrafında bulunan esnafları ziyaret eden Bakan Akar’a Malatyalılar sevgi gösterisinde bulundu. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkani AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkçi ve Öznur Çalık’ın eşlik ettiği gezide Yeni Malatyaspor resmi ürün satış mağazasında Bakan Akar’a sarı kırmızılı forma hediye edildi. Hulusi Akar daha sonra valiliği ziyaret ederek Malatya’dan ayrıldı.
25 Haz 2021 - 13:53- Spor Güncelleme: 25 Haz 2021 - 13:55
Bakar Akar’a Yeni Malatyaspor Forması Hediye Edildi
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.