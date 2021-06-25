Bakar Akar’a Yeni Malatyaspor Forması Hediye Edildi

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Perşembe akşamı geldiği Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti. Aynı gün Malatya’da kalan Hulusi Akar, Cuma günü sabah saatlerinde kent meydanında halkla buluştu. Kapalı Çarşı etrafında bulunan esnafları ziyaret eden Bakan Akar’a Malatyalılar sevgi gösterisinde bulundu. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkani AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkçi ve Öznur Çalık’ın eşlik ettiği gezide Yeni Malatyaspor resmi ürün satış mağazasında Bakan Akar’a sarı kırmızılı forma hediye edildi. Hulusi Akar daha sonra valiliği ziyaret ederek Malatya’dan ayrıldı.