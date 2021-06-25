Milli Savunma Bakanı Akar'a Malatya’da büyük sevgi

Çeşitli temaslar için Malatya’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah saatlerinde 2. Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Akar, 2. Ordu Komutanlığı ziyaretinin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan eşliğinde kent merkezini gezdi. Bakan Akar, ardından Malatya Valiliğini ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı. Bakan Akar, valilik ziyaretinin ardından vatandaşlarla sohbet ederek esnafları selamladı. Malatya’da vatandaşlar, Bakan Akar’a yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çekindiler. Yeni Malatyaspor ürünleri satış mağazasını ziyaret eden Bakan Akar’a forma hediye edildi. Bakan Akar, temaslarının ardından hava yoluyla Malatya’dan ayrıldı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.