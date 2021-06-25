25 Haz 2021 - 12:06- Eğitim G: 25 Haz 2021 - 12:11

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Kafkas Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# Kafkas Üniversitesi

25 Haz 2021 - 12:06 Malatya- Eğitim

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