25 Haz 2021 - 11:37- Ekonomi G: 25 Haz 2021 - 11:50

Bisiklet yolu ve çevre düzenleme işleri yaptırılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek hizmetleri dairesi başkanlığı bisiklet yolu ve çevre düzenleme işleri yaptırılacağını duyurdu.
Bisiklet yolu ve çevre düzenleme işleri yaptırılacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya Merkez Mahallelerde Bisiklet Yolu Ve Çevre Düzenleme Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Söz konusu ihaleye teklif açma tarihi ise 27 Temmuz olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

25 Haz 2021 - 11:37 Malatya- Ekonomi

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