Mahkemeden satılık arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Arapgir İlçe, 112 Ada, 21 Parsel, YAZILI Mahalle/Köy, HARS MEVKİİ Mevkii, Taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyede %35-40 meyilli toprak derinliği orta yapıdadır. Taşınmaz üzerinde 20-25 yaşlarında meyveli ve meyvesiz ağaçlar mevcuttur.Tanışmaz bahçe olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz önceden dereden akan su ile sulanıldığı ancak kuraklık nedeniyle derenin akmaması nedeniyle sulama imkanı kalmamıştır.'' ifadeleri yer aldı.
Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 2.849 Bin Lira olarak açıklandı. İlana başvurunun ilk günü ise 7 Eylül olarak belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.