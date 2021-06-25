Mahkemeden satılık arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Arapgir İlçe, 112 Ada, 21 Parsel, YAZILI Mahalle/Köy, HARS MEVKİİ Mevkii, Taşınmazın toprak yapısı killi tın bünyede %35-40 meyilli toprak derinliği orta yapıdadır. Taşınmaz üzerinde 20-25 yaşlarında meyveli ve meyvesiz ağaçlar mevcuttur.Tanışmaz bahçe olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz önceden dereden akan su ile sulanıldığı ancak kuraklık nedeniyle derenin akmaması nedeniyle sulama imkanı kalmamıştır.'' ifadeleri yer aldı.

Söz konusu arsanın muhammen bedeli ise 2.849 Bin Lira olarak açıklandı. İlana başvurunun ilk günü ise 7 Eylül olarak belirtildi.

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