Futbola Yeni Kural Geliyor

UEFA, organizasyonlarında 2021-22 sezonundan itibaren deplasman golü kuralının uygulanmayacağını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. İlk kez 56 yıl önce Avrupa müsabakalarında uygulanan kural, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki iki ayaklı eşleşmelerde yürürlükteydi.

(Haber Merkezi)