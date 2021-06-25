Futbola Yeni Kural Geliyor

UEFA, organizasyonlarında 2021-22 sezonundan itibaren deplasman golü kuralının uygulanmayacağını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. İlk kez 56 yıl önce Avrupa müsabakalarında uygulanan kural, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki iki ayaklı eşleşmelerde yürürlükteydi.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.