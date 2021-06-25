Zeki Yavru Giresunspor’la Anlaştı

Trabzon doğumlu olan Zeki Yavru’nun Karadeniz ekibiyle 2 yıllık mukavele yapacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı formayla geride kalan sezonda 32 maçta forma giyen Yavru, Yeni Malatyaspor’a Denizlispor’dan transfer olmuştu. Görev aldığı maçlarda çalışkanlığı ve oyun içindeki hırsıyla takımını ateşleyen oyuncu rolü olan tecrübeli sağ bek Yeni Malatyaspor formasıyla 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.