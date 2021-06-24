24 Haz 2021 - 21:41- Asayiş G: 24 Haz 2021 - 21:43

Emniyet Rekor Kırdı

Malatya Emniyeti, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 56 bin adet yeşil reçeteye tabi hap yakaladı. Yapılan operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Rekor Kırdı mask

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malatya’da yaptıkları bir operasyonda ilk kez bu kadar yüksek miktarda yeşil reçeteye tabii bin kutu içerisinde 56 bin adet hap ele geçirdi.
Operasyonda, 56 bin yeşil reçeteye hap ile ilgili olarak "H.H.D, U.B, İ.Ç, E.N, R.K, O.K. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (Haber Merkezi)
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24 Haz 2021 - 21:41 Malatya- Asayiş

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