Emniyet Rekor Kırdı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Malatya’da yaptıkları bir operasyonda ilk kez bu kadar yüksek miktarda yeşil reçeteye tabii bin kutu içerisinde 56 bin adet hap ele geçirdi.

Operasyonda, 56 bin yeşil reçeteye hap ile ilgili olarak "H.H.D, U.B, İ.Ç, E.N, R.K, O.K. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (Haber Merkezi)