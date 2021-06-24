Bireysel Danışman alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi”nin AB tarafından finanse edilen (Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “İletişim Uzmanı” ve “Mali Yönetim Uzmanı” pozisyonları için bireysel danışman alımları gerçekleştirilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

İlana son başvuru tarihi ise 30 Haziran olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...