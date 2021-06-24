Bakım ve onarım hizmeti alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''5 Kısım Bakım Onarım İşi İhalesi hizmet alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı ilanda yer aldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...