Personel hizmeti alınacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , ''Muhtelif İnşaat İşlerin Yürütülmesi İşçiliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı. Malatya Şeker Fabrikasında 1 yıl süreli günlük toplam 3 kişi inşaat işinde çalıştırılacak. İhaleye katılacak iştirakçiler için ilk başvuru tarihi 2 Temmuz.

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