Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , ''Muhtelif İnşaat İşlerin Yürütülmesi İşçiliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı. Malatya Şeker Fabrikasında 1 yıl süreli günlük toplam 3 kişi inşaat işinde çalıştırılacak. İhaleye katılacak iştirakçiler için ilk başvuru tarihi 2 Temmuz.
24 Haz 2021 - 16:59- Ekonomi Güncelleme: 24 Haz 2021 - 17:09
Personel hizmeti alınacaktır
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğü personel hizmeti alacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.