24 Haz 2021 - 16:44- Spor G: 24 Haz 2021 - 16:47

Malatya Stadyumu Zeminine Avrupa Standardı Geliyor

Geride bıraktığımız sezonda tartışmalara neden olan Malatya Stadyumu’nun zemini 13 Ağustos’ta başlayacak olan 2021-2022 sezonuna hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Yeni Malatyaspor yönetimi tarafından başlatılan çalışmayla, sezon biter bitmez Haziran ayının ilk haftalarında yeşil zemini bakıma alınan Malatya Stadyumu’na Avrupa standartlarında rulo çim seriliyor.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Malatya Stadyumu Zeminine Avrupa Standardı Geliyor mask

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırıldıktan sonra 2017 yılında önce Büyükşehir Belediyesine ardından Yeni Malatyaspor Kulübüne devredilen 27 bin 44 seyirci kapasiteli Malatya Stadyumu Süper Lig’de beşinci sezonuna hazırlanıyor. Tabandan ısıtmalı saha zeminine sahip olan stadyum kış aylarında yağan yoğun kar yağışlarından çok etkilenmese de özellikle bu yılki yoğun maç trafiğinin ardından iyice zarar gördü. Her maçın ardından çim uzmanları tarafından bakıma alınan Malatya Stadyumu’nun yeşil zemini kanserli hücreyi anımsatan görüntüsüyle eleştirilere neden oluyordu. Haziran ayı başında Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından başlatılan çalışmayla bakıma alınan saha zeminindeki eski çimler iş makinalarıyla kazınarak kamyonlarla saha dışına taşındı.

4 SANTİM KALINLIKTA

 Yağmur drenaj kanalları, ısıtma ve sulama sistemi komple değiştirilen Malatya Stadyumu zeminine 1150 ton yaklaşık 50 kamyon kum serildi. Malatya iklim koşulları düşünülerek yaklaşık 9 bin metre kare Ankara’dan sipariş edilen rulo çimlerin serim işlemleri ise dün itibariyle başladı. Bir haftalık süre zarfından tamamlanması hedeflenen çim serme işlemleriyle ilgili bilgi veren stat yetkilileri, Malatya Stadyumu’nun 13 Ağustos’ta başlayacak olan Süper Lig’in yeni sezonuna çok rahat şekilde hazır hale geleceğini söyledi. Eski yeşil zeminin tabanında oluşan kil tabakasının temizlendiğini, sulama sistemlerinin son teknolojiye yükseltildiğini kaydeden yetkililer yaklaşık 4 santim kalınlığında Avrupa standartlarında rulo çimlerin zemine serildiğini söyledi. Çim serme işleminin tamamlanmasıyla birlikte zeminin bir aylık yoğun ve titiz bir bakıma alınacağını belirten uzmanlar çimlerin sağlam köklere sahip olması için havalandırma ve gübreleme çalışmaları yapılacağını kaydetti.
# yeni malatya stadyumu
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24 Haz 2021 - 16:44 Malatya- Spor

Muhabirler : Belgizar Abiri Şimşek , Ömer Ali Delibaş

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