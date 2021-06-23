Oğlunun üstüne düştü!

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi’nde bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, esnaflık yapan Ersin Kaya dükkanın asma katına eşya taşıdığı sırada zeminde bulunan ahşabın ağırlığını taşıyamaması sonucu parçalanmasıyla asma katın altında bulunan oğlunun üzerine düştü.
Düşme anları güvenlik kameralarında
Esnafın asma kattan oğlunun üzerine düşme anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Düşme sonrası neye uğradıklarını şaşıran baba-oğul, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Hafif şekilde yaralanan baba ile oğlu, hastanede yapılan tedavilerinin ardından eve gönderildi.
"Allah korudu"
Olay anını aktaran dükkan sahibi Ersin Kaya,
Oğlum da bende şok geçirdik. Çok şükür hayati bir tehlikemiz yok. Hastaneye gittik. Sadece ufak tefek sıyrıklarla kazayı atlattık. Daha kötü bir durum olmadığı için mutluyuz. Allah korudu
şeklinde konuştu.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.