23 Haz 2021 - 18:59- Asayiş G: 23 Haz 2021 - 19:06

Oğlunun üstüne düştü!

Malatya'da esnaflık yapan vatandaş, iş yerindeki asma katın ağırlığını kaldıramaması sonucu aşağıda bulunan oğlunun üzerine düştü. Esnafın, oğlunun üzerine düşme anları ise iş yerindeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi’nde bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, esnaflık yapan Ersin Kaya dükkanın asma katına eşya taşıdığı sırada zeminde bulunan ahşabın ağırlığını taşıyamaması sonucu parçalanmasıyla asma katın altında bulunan oğlunun üzerine düştü.

Düşme anları güvenlik kameralarında
Esnafın asma kattan oğlunun üzerine düşme anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Düşme sonrası neye uğradıklarını şaşıran baba-oğul, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Hafif şekilde yaralanan baba ile oğlu, hastanede yapılan tedavilerinin ardından eve gönderildi.

"Allah korudu"


Olay anını aktaran dükkan sahibi Ersin Kaya, 

Oğlum da bende şok geçirdik. Çok şükür hayati bir tehlikemiz yok. Hastaneye gittik. Sadece ufak tefek sıyrıklarla kazayı atlattık. Daha kötü bir durum olmadığı için mutluyuz. Allah korudu

şeklinde konuştu.

(İHA)

# Oğlunun üstüne düştü
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23 Haz 2021 - 18:59 Malatya/ Battalgazi- Asayiş

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