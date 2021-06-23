Türkiye inandı , Gürkan inanmadı!

Malatya'da ikamet eden Altuntaş ailesinin SMA 1 tip teşhisi konan 6 aylık oğulları Eyüp Çınar'a Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor. Destek için Büyükşehir Belediyesi’ne giden Galip Altuntaş, burada hiç beklemediği bir tutumla karşı karşıya kalmış. Karıştıkları zorlukları gazetemize anlatan Galip Altuntaş’ın iddialarına göre Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın bulunduğu kata çıkmak dahi oldukça güç. Eline 200 liralık zarfın tutuşturulduğunu söyleyen Altuntaş,

Zarf veya para istemediğimi sadece çocuğum için görüşmek istediğimi tekrar danışmanlarına söyledim. Danışmanları 'Sen buraya çıkabilir misin? Bu kata böyle kolay çıkılmaz. Burası makam!

dedi.

Malatya tam anlamıyla Eyüp Çınar bebeği sahiplenirken ailenin tek isteği ise yüzde 50'ye ulaşan yardım kampanyasının yüzde 100'e ulaşarak Eyüp Çınar'ın hayati fonksiyonları kaybolmadan tedavi olması.

Gelen yardımların toplamının yüzde 50'ye ulaştığını söyleyen baba Galip Altuntaş, hedefe az kaldığını belirterek, '

Bu paralar büyük paralar değildi. Küçük rakamlarla büyük hedeflere ulaştık'

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ulaşamadıklarını ve aldıkları tepkiyi anlatan Altuntaş şu ifadeleri kullandı:

Biz bir kaç defa belediyeye gittik. Bizim önümüze engel koydular. İzin olmadığı söylenildi. Biz daha sonra izin belgesi alarak gittik. Hem Belediye Başkanı ile görüşelim hem de billboardlarda bize nasıl destek verebilirler diye görüşmek istedik. Sonuçta şehrimizin büyüğü ve sonuç itibari ile destek olması lazım dedik .Cuma çıkışıydı ve etrafı kalabalıktı. Bizi çekiştirdiler ve bir zarf uzattılar. Biz de bir şey istemediğimizi sadece Belediye Başkanı ile görüşmek istediğimizi söyledik.'Bi yukarı gelin bakalım' dediler. Yukarı çıktık. Yarım saat bekledik ve bizi almadılar çok yoğun olduğunu söylediler. Ama başkanı bekleyip içeri girenler oluyordu. Bende çok sinirlendim. Zarf veya para istemediğimi sadece çocuğum için görüşmek istediğimi tekrar danışmanlarına söyledim. Danışmanları 'Sen buraya çıkabilir misin? Bu kata böyle kolay çıkılmaz. Burası makam.' dedi. Bende buranın vatandaşı olduğumu ve iki dakika Belediye Başkanı ile görüşmek istediğimi söyledim. Bana hiç bir şey vermeyin dedim. Gerçekten çok gerildim ve sinirlendim. Elime tutuşturulan zarfları da oraya attım. Zarfta 200 lira vardı. Danışmanları 'Senin yaptığın ayıp' dediler. Güvenlik görevlilerini çağırdılar ve görevliler beni dışarı çıkardı. Başkan Gürkan daha sonra ise verilen zarf için 'Biz yardımımızı yaptık, diğer konular için başka zaman gelsin.' dediğini öğrendim

Eyüp Çınar için Türkiye'nin dört bir yanında kurulan gönüllü gruplarının bu duruma tepki gösterdiklerini ve Belediye Başkanının paylaşımına yorum yaparak uyarı aldıklarını iddia eden Galip Altuntaş açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Tabi durum bu olunca bizim gönüllü gruplarımız var, onlar da bu duruma çok üzüldü. Ramazan ayıydı ve benim moralim bozuktu. O gün Belediye Başkanı sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Cuma günü ile alakalı bir görsel paylaşmış. 'Paylaşmak güzeldir' cümlesi geçen bir paylaşım yapıldı. Yaklaşık 200-300 kişilik gönüllü gruplarımızda paylaşım altına yorumlar yaptılar. Paylaşmak çocuğu için savaşan bir baba için aklınıza geldiğinde 200 liralık zarf verip kapıdan kovmak değildir vs şeklinde. Sonra bana Belediyeden bir dönüş yaptılar. 'Siz neden böyle yaptınız? Özür dileriz o yorumları kaldırın' dediler. Bize Başkanla görüşeceğimizi söylediler. Bizde yorumları kaldırdık. Fakat hala Başkanla görüşemedik.

Tepkiler üzerine billboardları 1 aylığına veren belediye için ise Altuntaş,

Biz sadece danışmanları ile görüşebildik. Billboardları verin demiş. 20-25 tane billboard verdiler bize. Bir ay içerisinde yapsınlar demişler. Biz de görsellerimizi astık. Ama tekrar söyledik. Belediye Başkanımız evimizi ziyarete gelsin misafirimiz olsun Yeşilyurt Belediye Başkanı ve Battalgazi Belediye Başkanı geldi. Bir gelin görsün ‘insanlar bak bu adamda yanlarında’ desinler dedik. Ama bir kaç kişiye 'Bu işin içinde başka işler var bu işlere girmeyin' demiş. Ben yıllardır tekstil işindeyim ama bizim gücümüz yetmiyor. Biz bu insanlara gidiyoruz çünkü işin ucunda çocuğumuzun canı var.Yoksa ben böyle bir girişimde bulunmam ama çocuğumuzun canı söz konusu. İşin aslı biz manevi bir destek bekledik. Maddi olarak bir destek beklemiyorum. Kendi bütçenizde destek olursunuz olmazsınız o ayrıdır. Sonuçta Selahattin Gürkan'ın bir çevresi var. Biz kampanyanın yüzde 50 sini veya yüzde 10'unu bitirsin gibi bir düşünce ile yanına gitmek istemedim.

dedi.

Hükümetin SMA’lı hastalara yönelik açıklamalarının ardından AK Parti’nin desteğinin azaldığını iddia eden Altuntaş sözlerine şöyle devam etti :

Hükümet dedi ki 'Biz SMA'nın tüm bakımlarını yapıyoruz.' Bunu da söylemek istiyorum. Bizim Malatya'da aldığımız ,devletin verdiği bir ilaç var. Bu ilaçta çok pahalı bir ilaç. Bir kuruş para ödemiyoruz. Ben bunun için çok dua ediyorum, devletimiz bu ilacı veriyor. Ama bu ilaç benim çocuğumu 6-7 yaşına kadar yaşatacak. Biz diyoruz ki yurt dışındaki ilacı alalım ve ççocuğumuzun ölümünden kurtulalım. En azından elimizden geleni yaptık demek istiyorum.

Devlet adamlarının arkalarında durması gerektiğini belirterek Selahattin Gürkan'ın evlerine dahi ziyarete gelmediğini ve fotoğraf çektirmekten kaçındığını söyleyen Altuntaş,

Biliyorsunuz Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da Ahmet bebek için bir kampanya yaptı. Alanya'nın önde gelenlerini bir araya toplayarak 'Bu çocuğun kampanyasını 20 günde tamamlıyoruz dedi. Ve 20 gün sürmedi. Yüzde 10'dan yüzde 100'e geldi.Mevlüt Çavuşoğlu da bir devlet adamı. Ahmet bebek için Amerika'da bir hastaneden fiyat teklifi istedi.Bunu kendisi söyledi. Ama bizim Belediye Başkanımız bizim yanımıza gelip fotoğraf bile çektirmiyor. İnsanın gücüne gidiyor

dedi.

Malatya Milletvekillerinden de herhangi bir destek almadığını belirten baba Galip Altuntaş,

Malatya milletvekillerinden ziyaretimize gelen olmadı. Seçim zamanı kaldırım kaldırım gezen vekillerimiz böyle önemli bir zamanda evimizin kapısını çalmadı. Sadece MHP Malatya milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. CHP Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba da sağolsun bir paylaşım yaptı. Farklı illerden vekillerle bir akşam canlı yayın yapma fırsatımız oldu. Yanımızda olduklarına dair bir yayındı bu. Başka kimseden destek göremedik

sözleriyle sitemde bulundu.

Eyüp Çınar’a destek olmak isteyenler için yardım hesap bilgileri şöyle:

VALİLİK ONAYLI TL HESABI ZİRAAT BANKASI ALICI: YILDIZ ALTUNTAŞ İBAN: TR65 0001 0001 8368 1500 6450 05 AÇIKLAMA: EYÜP ÇINARA CAN