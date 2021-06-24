Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, normal sezon karşılaşmaları tamamlanan U19 Gelişim Ligleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Liglerin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, pandemi sürecinde başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarıyla gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde oynandığını hatırlatan Çetin, genç futbolcuların salgın döneminde sahaya çıkabilmelerini sağlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu, TFF'nin ilgili kurulları, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ile Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Oğuz Çetin, karşılaşmalarda Covid-19 salgını tedbirlerine uyulması konusundaki sürecin yürütülmesini sağlamak için büyük emek harcayan denetçilere ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini sundu.



Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, U19 Gelişim Ligleri'nin oynanmasının hem kulüplerin hem de Genç ve Ümit Milli Takım oyuncularının gelişimlerini sürdürmelerine katkı sağlaması açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi. Maçların fair play ilkeleri çerçevesinde geçmesinin kendileri için bir başka mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Çetin,

Haftalar ilerledikçe liglerde kalite daha da arttı. Çok keyifli, kaliteli maçlar oynandı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak genç futbolcu gelişimine büyük önem veriyoruz. Ümit ediyorum önümüzdeki sezon tüm yaş kategorilerinde ligleri oynatacağız. Ayrıca düzenleyeceğimiz eğitim programlarıyla antrenörlerimizin ve oyuncularımızın kendilerini daha da geliştirebilecekleri bir futbol iklimi hazırlayacağız.

dedi.



Normal sezon maçlarının sona ermesinin ardından Antalya'da düzenlenecek finallere odaklandıklarını belirten Oğuz Çetin,

Şimdi hedefimiz U19 Gelişim Ligleri'nde ilk sekiz sırayı alan takımların katılacağı finallerin en iyi şekilde geçmesini sağlamak. Tüm paydaşların sağlığı bu organizasyonlarda da önceliğimiz olacak. Çok güzel karşılaşmalar izleyeceğimize inanıyorum. Maçların yayını için çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimiz futbolseverlere keyifli günler yaşatacak.

şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)