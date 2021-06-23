Mahkemeden satılık arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 50 Ada, 9 Parsel, YENİ Mahalle,
Adresi : Doğanşehir ilçesi Yeni mahalle, Kerpiç ev ve kavaklık, arsa
Yüzölçümü : 2.097,00 m2
İmar Durumu : Yaklaşık 1.270,00 m2 si park alanı, geriye kalan kısmının
Bitişik nizam, 5 kata müsaadeli, Ticari ve konut alanı.'' ifadelerine yer verildi.
Söz konusu kerpiç ev ve arsanın kıymeti ise 866.893,00 TL olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.