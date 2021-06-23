23 Haz 2021 - 15:18- Ekonomi G: 23 Haz 2021 - 15:30

Mahkemeden satılık arsa

Malatya Doğanşehir Yeni Mahallede kerpiç ev ve 2097 m² arsası mahkemeden satılıktır.
Mahkemeden satılık arsa mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 50 Ada, 9 Parsel, YENİ Mahalle,
Adresi : Doğanşehir ilçesi Yeni mahalle, Kerpiç ev ve kavaklık, arsa
Yüzölçümü : 2.097,00 m2
İmar Durumu : Yaklaşık 1.270,00 m2 si park alanı, geriye kalan kısmının
Bitişik nizam, 5 kata müsaadeli, Ticari ve konut alanı.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kerpiç ev ve arsanın kıymeti ise 866.893,00 TL olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

23 Haz 2021 - 15:18 Malatya- Ekonomi

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