Mahkemeden satılık arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : Malatya İl, Doğanşehir İlçe, 50 Ada, 9 Parsel, YENİ Mahalle,

Adresi : Doğanşehir ilçesi Yeni mahalle, Kerpiç ev ve kavaklık, arsa

Yüzölçümü : 2.097,00 m2

İmar Durumu : Yaklaşık 1.270,00 m2 si park alanı, geriye kalan kısmının

Bitişik nizam, 5 kata müsaadeli, Ticari ve konut alanı.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kerpiç ev ve arsanın kıymeti ise 866.893,00 TL olarak açıklandı.

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