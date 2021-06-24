GARO’nun ilk durağı Malatya

Türkiye’nin farklı bölgelerinden 9 profesyonel turist rehberi ile 3 seyahat acentesi temsilcisinin katıldığı gezi, Eski Malatya Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda başladı. Ardından Sanat Sokağı’nı gezen rehberler, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Ulu Cami’yi dışarıdan görüp, bilgi aldılar. Battalgazi Belediyesi’nce Yaşam Müzesi adıyla düzenlenip ziyarete açılan Poyraz (Ertunan) Konağı’nı gezen katılımcılara Ak Minare, Kanlı Kümbet, Sıddı Zeynep Kümbeti, Hasan Basri Türbesi, Roma Surları, Nefise Hatun Kümbeti ve diğer tarihi mekânlar hakkında da bilgi verildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Arslantepe’yi gezip ayrıntılı bilgi alan rehber ve acenteciler, Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkanı Zeki Saygı, Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kılıç ve yönetim kurulu üyesi Rıfat Gökçe ile öğlen yemeğinde bir araya geldi. Öğleden sonraki programda Şire Pazarı ile çarşıları gezen ekip buradan Malatya Arkeoloji Müzesi’ne geçti.

Müzede konukları karşılayan Müze Müdürü Mustafa Bayam, sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. Gezi, Beşkonaklar, Atatürk Evi Müzesi’yle devam edip Fotoğraf Makineleri Müzesi ve Malatya Kültür Evi ziyaretiyle sona erdi. Fotoğraf Makineleri Müzesi ziyaretinde ekibi Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Savaş Kazancıoğlu karşıladı. Müze sorumlusu Emre İnan sergilenen fotoğraf makineleri ve aksesuarlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Konuklara, Malatya’dan ayrılmadan önce, bir otelde Arapgir reyhan şerbeti ikram edildi.

Eğitim gezisini yöneten GARO Kurucu Başkanı ve Kıdemli Rehber Mehmet Severoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

Malatya, meslek örgütümüz GARO’nun sınırları içerisinde yer alıyor. Farklı illerden meslektaşlarımız ve seyahat acentesi yetkililerinin talebi üzerine bu geziyi düzenledik. Gezimiz Malatya’dan başladı; Elazığ, Kemaliye ve Tunceli ile devam edecek. Toplamda 4 gün 5 gecelik bir değerlendirme yapmış olacağız.

Ekibimizle gezimizin Malatya ayağını değerlendirdik. Buradan çok olumlu duygularla ayrılıyoruz. Herkes geziden çok memnun oldu. Zengin tarihi, eserleri elbette çok önemli. Ancak rehberlerimiz özellikle Malatya insanına, turizmi canlandırmak, gelir kapısı yapmak için özveri gösteren insanların samimiyetine, heyecanına, misafirperverliğine hayran kaldı. Emeği geçenlere, gezinin başından itibaren bizimle irtibatta olup gerekli desteği sağlayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve diğer yetkililere teşekkür ediyoruz.

Eğitim ve info hedefli gezimizin Malatya ayağında bize eşlik eden, Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, araştırmacı ve aynı zamanda GARO üyesi meslektaşımız Bülent Korkmaz’a özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Rehber ve seyahat acentesi yetkililerinden oluşan ekibimizin kendisine hayran kaldığını söylemek istiyorum. Korkmaz, Malatya hakkında çok derin ve özgün bilgilere sahip; bu bilgiyi paylaşmaktan keyif alıyor. Verdiği bilgiler ilerleyen günlerde Malatya’ya turist getirecek rehberlerimiz açısından faydalı bir temel oluşturdu diyebilirim

(Haber Merkezi)