23 Haz 2021 - 14:56- Gündem G: 23 Haz 2021 - 14:59

Malatya’da korona virüs vaka sayılarında düşüş sürüyor

Malatya'da korona virüs vaka sayılarındaki düşüş sürerken, bazı ilçelerde sıfır vaka kaydedildi. Kuluncak ilçesi ise kentte en çok vaka görülen yer olarak dikkat çekti.
Malatya’da korona virüs vaka sayılarında düşüş sürüyor mask

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçelere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı yayımlandı. Yayımlanan il bazlı listeye göre iki ilçede sıfır vaka kaydedilirken, Kuluncak ilçesi yüz binde 146,41 ile en fazla korona virüs vakası ilçe oldu. Covid-19 vaka sayılarının sürekli düşüş gösterdiği Malatya’da Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde 12-18 Haziran tarihleri arasında sıfır vaka kaydedildi. İlçelere göre haftalık vaka sayısında 65,96 ile Battalgazi ilçesinde de rakamın yüksek olduğu vurgulandı.
Bir hafta önceki ortalama vaka sayısı 55,82 olan Malatya'da, 12-18 Haziran tarihleri arasında korona virüs risk haritası vaka ortalaması 50,36'ya düştü. Kentte, vaka sayılarındaki düşüşte aşılamanın önemli derecede etken olduğu bildirildi.

(İHA)
# covid-19, koronavirüs, vaka sayısı

23 Haz 2021 - 14:56 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Bir babanın acı bekleyişi mask
Bir babanın acı bekleyişi
“Tütüne kalkan ele siper olacağız” mask
“Tütüne kalkan ele siper olacağız”
Hem istihdama hem de ilçeye katkı sağlayacak mask
Hem istihdama hem de ilçeye katkı sağlayacak
“Bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkındayız” mask
“Bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkındayız”
BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ ,MALATYA MALATYA JESTİ mask
BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ ,MALATYA MALATYA JESTİ
Şeker üretimi yüzde 29 arttı   mask
Şeker üretimi yüzde 29 arttı  
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL