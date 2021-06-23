Malatya’da korona virüs vaka sayılarında düşüş sürüyor

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçelere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı yayımlandı. Yayımlanan il bazlı listeye göre iki ilçede sıfır vaka kaydedilirken, Kuluncak ilçesi yüz binde 146,41 ile en fazla korona virüs vakası ilçe oldu. Covid-19 vaka sayılarının sürekli düşüş gösterdiği Malatya’da Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde 12-18 Haziran tarihleri arasında sıfır vaka kaydedildi. İlçelere göre haftalık vaka sayısında 65,96 ile Battalgazi ilçesinde de rakamın yüksek olduğu vurgulandı.

Bir hafta önceki ortalama vaka sayısı 55,82 olan Malatya'da, 12-18 Haziran tarihleri arasında korona virüs risk haritası vaka ortalaması 50,36'ya düştü. Kentte, vaka sayılarındaki düşüşte aşılamanın önemli derecede etken olduğu bildirildi.

(İHA)