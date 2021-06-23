Malatya’da korona virüs vaka sayılarında düşüş sürüyor

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçelere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı yayımlandı. Yayımlanan il bazlı listeye göre iki ilçede sıfır vaka kaydedilirken, Kuluncak ilçesi yüz binde 146,41 ile en fazla korona virüs vakası ilçe oldu. Covid-19 vaka sayılarının sürekli düşüş gösterdiği Malatya’da Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde 12-18 Haziran tarihleri arasında sıfır vaka kaydedildi. İlçelere göre haftalık vaka sayısında 65,96 ile Battalgazi ilçesinde de rakamın yüksek olduğu vurgulandı.
Bir hafta önceki ortalama vaka sayısı 55,82 olan Malatya'da, 12-18 Haziran tarihleri arasında korona virüs risk haritası vaka ortalaması 50,36'ya düştü. Kentte, vaka sayılarındaki düşüşte aşılamanın önemli derecede etken olduğu bildirildi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.