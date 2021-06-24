Bakanlıktan, yem fiyatlarına müdahale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO alım fiyatlarının 17 Mayıs tarihinde açıklandığını belirten Bakan Pakdemirli "Bu bağlamda ekmeklik buğdayın tonu yüzde 36 artışla 2 bin 250 TL, makarnalık buğdayın tonu yüzde 36 artışla 2 bin 450 TL ve arpanın tonu yüzde 37 artışla bin 750 TL olarak belirlendi" dedi.
AÇIKLANAN FİYATLARI ÜRETİCİLERİMİZ MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Açıklanan bu fiyatların üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığının altını çizen Pakdemirli "Ancak kuraklık nedeniyle oluşan rekolte kaybı ve dış piyasalar bahane edilerek borsalarda düşük tonajlardaki işlemlerde yüksek fiyatların oluştuğunu gözlemledik. Özellikle iki önemli yem hammaddesi olan arpa ve mısırda yaşanan fiyat artışları ve spekülatif amaçlı stoklama faaliyetleri tüketicilerimizin yanı sıra besici ve yetiştiricilerimizi de olumsuz etkileyecek aşamaya geldi" değerlendirmesinde bulundu.
BUĞDAY VE ARPA SATIŞ FİYATLARINI BELİRLEDİK
Bu olumsuz etkiyi bertaraf etmek, hububat ve yem piyasalarının düzenlenmesi için bugüne kadar alınan tedbirlere değinen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:
Toprak Mahsulleri Ofisince 2020/21 sezonunda besici ve yetiştiricilerimiz başta olmak üzere yem piyasalarına yönelik uygun fiyatlı yaklaşık 1,8 milyon ton arpa ve mısır satışı yaptık. 2021/22 sezonunda ise alım fiyatlarının ilan edilmesinden sonra, sektörün önünü görebilmesi amacıyla buğday ve arpa satış fiyatlarını belirledik. Ekmeklik buğdayın tonunu 2 bin 450 TL, makarnalık buğdayın tonunu 2 bin 650 TL ve arpanın tonunu bin 950 TL olarak açıkladık.
Ayrıca ekmeklik buğday talebi üzerindeki baskının azaltılması amacıyla, ekmeklik buğdaydan elde edilen makarna kati ihracatlarını da kayda bağlayarak durdurduk
Yem piyasalarının regülasyonu için alınacak ilave önlemler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli
TMO son olarak Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 450 bin ton arpa ve mısırı besici ve yetiştiricilerimize satışını gerçekleştirdi. Son günlerde yem hammaddeleri piyasasında oluşan yüksek fiyatların yetiştiricilerimizin maliyetlerini olumsuz etkilemesi, et ve süt üreticilerimizin yem maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yoğun talepleri üzerine hızlı ve güçlü bir şekilde TMO üzerinden yem regülasyonu çalışmalarını başlatıyoruz.
Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisinin; mevcut stoklarını kullanarak ve takviye ederek besici ve yetiştiricilerimizin yanı sıra yem sektöründeki tüm kullanıcıların ihtiyacını uygun fiyatla karşılamak üzere güçlü bir şekilde piyasalara müdahale edeceğiz
açıklamasını yaptı.
Bakan Pakdemirli, dış ticaret tedbirleri konusunda da ilgili bakanlıklarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tüm önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi.
(tarimorman.gov.tr)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.