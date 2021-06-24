24 Haz 2021 - 09:30- Gündem G: 23 Haz 2021 - 14:54

Yeşilçam’da son rötuşlar yapılıyor

Sosyal Belediyecilik anlayışını Battalgazi’de etkin olarak uygulayan Battalgazi Belediyesi, 2020 yılının Haziran ayında Tandoğan Mahallesinde temelini attığı Yeşilçam Sosyal Tesisleri’nde, son rötuşlar gerçekleştiriliyor.
Yeşilçam’da son rötuşlar yapılıyor mask

İlçedeki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in geçtiğimiz yılın Haziran ayında hayata geçirdiği ve Battalgazi’nin doğal ve tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilen Yeşilçam Sosyal Tesisleri, açılış için gün sayıyor. Yoğun çalışmalar sonunda 12 ay gibi kısa bir süre içinde yapımı tamamlanan Yeşilçam Sosyal Tesisleri’nde son rötuşlar gerçekleştiriliyor. Vatandaşların ayrıcalıklı hizmetten yararlanabileceği Yeşilçam Sosyal Tesisleri ile kaliteli ve hesaplı hizmeti halkın ayağına götürecek olan Battalgazi Belediyesi, son rötuşlarını gerçekleştirdiği tesisi, kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunacak. 4 bin metrekarelik açık alanı ve 550 metrekarelik restoran bölümüyle günün modern şartlarına uygun olarak inşa edilen tesiste, çocuk oyun alanları, oturma alanları, süs havuzu ve yürüyüş alanları bulunuyor.

“BATTALGAZİ’Lİ VATANDAŞLARIMIZ HİZMETİN EN İYİSİNE LAYIK”

Proje kapsamında toplam 5 milyonluk yatırımı ilçeyle buluşturmanın haklı gururunu yaşayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 

Kısa zaman zarfı içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız Yeşilçam Sosyal Tesisimizi gezerek, son dokunuşları yerinde inceliyoruz. Battalgazi’mize yakışır bir sosyal tesis yaptığımızı bizler görüyoruz, vatandaşlarımız görüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, aileleriyle ve misafirleriyle rahatça zaman geçirebileceği mekanda, en ufak ayrıntıyı bile düşündük. Sosyal tesisimizi ismine uygun bir konsept ile kısa sürede vatandaşların hizmetine açacağız. Battalgazi’mizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Hemen yukarı kısımda yine Belediyemize ait Trafik Parkımız mevcut. Orayı yeniden restore ettik. Hizmete sunduk. Bunları yaparken vatandaşlarımızdan da olumlu ve güzel tepkiler alıyoruz. Bizlere memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Bu bizleri mutlu ediyor. Battalgazi’mizde yaşayan vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. Sevdalısı olduğumuz Battalgazi’mize bizim hizmet sözümüz var

dedi.

 (Bülten)

# yeşilçam, battalgazi belediyesi, osman güder

24 Haz 2021 - 09:30 Malatya/ Battalgazi- Gündem

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