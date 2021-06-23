Vicdan istismarcıları engel tanımıyor

Her caddede, köşe başında, sokaklarda, hastane ve cami önlerinde gördüğümüz ve halkın vicdanıyla oynayan dilenciler, Malatya’da gittikçe çoğalıyor. Bir türlü önlem alınamayan bu vicdan istismarcılarına karşı vatandaşlar yer yer tepki gösterseler de Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü Mobil Huzur ve Denetim ekipleri de boş durmuyor. Yaptıkları operasyonlarla dilencilere fırsat vermemeye çalışan ekipler, buna bir çözüm bulamasalar da, dilencilere yapılan operasyonlar da hiç de azımsanacak kadar değil.

EN ÇOK DİLENCİ YABANCI UYRUKLULAR

BUSABAH gazetesinin aldığı bilgilere göre Zabıta Şube Müdürlüğü Mobil Huzur ve Denetim ekipleri 2020 yılı içerisinde 3 bin 714 Türk asıllı ve 5 bin 177 yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 8 bin 891 denetim gerçekleştirip, 4 bin 121 dilenciye müdahale etmiş ve onların dilencilik faaliyeti engellenmiştir. Bu kapsamda tüm ikaz ve uyarılara uymayarak dilencilik faaliyetlerini sürdüren 134 şahsa 20 bin 699 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 2020 yılı içerisinde dilenen vatandaşların üzerinden çıkan bin 096 TL’ye, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. Maddesi doğrultusunda Belediyeye irad olarak kaydedilmiştir.

İKAZ VE UYARILARA ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Öte yandan Zabıta Şube Müdürlüğü Mobil Huzur ve Denetim Ekibi olarak 2021 yılı içerisinde de dilenci operasyonları aralıksız devam etmiş, bin 736 Türk asıllı ve bin 134 yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 2 bin 870 denetim gerçekleştirilmiş ve 2 bin 323 dilenciye müdahale edilerek dilencilik faaliyeti engellenmiştir. Bu kapsamda tüm ikaz ve uyarılara uymayarak dilencilik faaliyetlerini sürdüren 151 şahsa 34 bin 056 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 2021 yılı içerisinde dilenen vatandaşların üzerinden çıkan bin 412 TL’ye, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. Maddesi doğrultusunda Belediyeye irad olarak kaydedilmiştir.