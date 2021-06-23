1 milyon 244 bin makaron ele geçirildi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 5607 SKM kapsamında il merkezinde bulunan 3 ikamet, 3 iş yeri, 1 depo ve 2 araçta eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 1 milyon 230 bin 600 adet gümrük kaçağı makaron, 14 bin 180 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 411 adet sökülmüş bandrol, 94 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)