23 Haz 2021 - 11:52- Asayiş G: 23 Haz 2021 - 12:05

Yazıhan’da feci ölüm

Malatya’da, kullandığı traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.
Yazıhan’da feci ölüm mask

Edinilen bilgiye göre kaza, Yazıhan ilçesi Ambarcık Mahallesi’nde meydana geldi. A.B. isimli vatandaş, traktörü ile seyir halinde iken viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu traktörü sürücüsü aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü, 112 ambulansı ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
# Traktör Kazası, asayiş
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23 Haz 2021 - 11:52 Malatya/ Yazihan- Asayiş

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