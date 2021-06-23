23 Haz 2021 - 10:44- Gündem G: 23 Haz 2021 - 10:47

Keskin: Kadınlarımız ekonominin her alanında olmalı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin,  girişimci kadın Kooperatiflerini ziyaret ederek, esnaf camiası olarak girişimci kadınların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Dünyanın ilk kadın teşkilatını Anadolu’da kurmuş olan bir camia olarak kadınlarımızın ekonominin her alanında olmasını arzu ediyoruz.” dedi.
Keskin: Kadınlarımız ekonominin her alanında olmalı mask

Keskin, Tevfik Temeli Caddesi girişi iye Sümer Park’ta faaliyet gösteren kafeleri ve çevredeki esnafları ziyaret ederek sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Keskin, 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması karşısında esnafın pandemi sürecindeki kural ve tedbirlere uymaya devam edeceğini bildirdi.

Kafelerin ve kahvehanelerin uzun bir sürenin ardından nefes alabilecekleri bir çalışma ortamına 1 Temmuz’dan itibaren ulaşacağını belirten Keskin, 

1 Temmuz itibariyle yasakların kaldırılması esnafımızın beklentisini karşıladığı gibi, vatandaşında büyük beklentisini karşılanmıştır. Vatandaşları artık evlerde bunalmıştı, Şimdi vatandaş da mutlu esnaf da mutlu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu açılmadan, bu müjdeden dolayı teşekkür ediyorum. Ticaretimizi yapacağız, ama kurallara uyacağız. Eylül’de rahat etmek istiyorsak Temmuz ve Ağustos aylarında çok dikkat etmeliyiz

dedi.

Keskin,  Sümer Park içerisinde Yöresel Ürünler Pazarında faaliyet yürüten Girişimci Kadınlar Kooperatiflerini satış stantlarını ziyaret etti. Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kadın kooperatiflerine ve üreten girişimci kadınlara çok önem verip desteklediğini ifade ederek, 

Dünyanın ilk kadın teşkilatını Anadolu’da kurmuş olan bir camia olarak kadınlarımızın ekonominin her alanında olmasını, faaliyet göstermesini arzu ediyoruz. Malatya Esnaf Teşkilatı olarak, girişimci ve üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız. Girişimci kadınlarımızın esnaf camiasının içerisinde yer alması bize güç verir

ifadelerini kaydetti.

Keskin, Girişimci Kadınlar Kooperatiflerinin mutlaka markalarını oluşturmalarını isteyerek, sorun ve talepleri olduğunda esnaf teşkilatlarının yanlarında olacağını kaydetti. (Bülten)

# şevket keskin, mesob

23 Haz 2021 - 10:44 Malatya- Gündem

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