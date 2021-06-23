U19 Ligi’nde Normal Sezon Bitti

U19 Gelişim Ligleri'nde normal sezon karşılaşmaları tamamlandı. U19 Yeni Malatyaspor tek devreli lig usulüne göre düzenlenen sezonu 23 puanla 13. basamakta tamamlarken, Galatasaray, 21 haftalık maratonu 52 puanla ilk sırada bitirdi. 16 galibiyet, 4 beraberlik alan ve hiç yenilmeyen sarı-kırmızılı takım, attığı 57 golle ligin en golcü takımı oldu. Rakip fileleri 20 kez havalandıran Galatasaraylı Eren Aydın, gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı. Süper Lig U19'u ilk 8 sırada bitiren takımlar 4-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak finallerde mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda sezonun şampiyonu belli olacak. Süper Lig U19'da finallerin ilk tur eşleşmeleri lig sıralaması sonucunda şu şekilde oluştu:



Galatasaray- Beşiktaş

Trabzonspor - Göztepe

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

Alanyaspor – Kasımpaşa

TFF 1. Lig U19'da normal sezonu ilk sırada bitiren takım 40 puanlı Yılport Samsunspor oldu. 44 gol atan kırmızı-beyazlılar aynı zamanda en golcü takım unvanını aldı. Adana Demirspor'dan Musa Bulut ile Balkesirspor'dan Pete Ambrose 15'er golle rakip fileleri en çok havalandıran futbolcular oldu. TFF 1.Lig U19'da ilk 8 sırayı alan takımlar 2-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak finallerde şampiyonluk için mücadele edecek. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak. TFF 1.Lig U19'da finallerin lig sıralamasına göre oluşan ilk tur eşleşmeleri şöyle:



Yılport Samsunspor - Adana Demirspor

Altınordu - Adanaspor

İstanbulspor - Bursaspor

Balıkesirspor - Bandırmaspor