Rayane Aabid’in Sonuçları Temiz Çıktı

Yeni Malatyaspor orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı. Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen imza töreninin ardından 29 yaşındaki oyuncu özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Aabid’in sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.