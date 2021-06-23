Yeni Malatyaspor orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı. Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen imza töreninin ardından 29 yaşındaki oyuncu özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Aabid’in sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
23 Haz 2021 - 09:58- Spor Güncelleme: 23 Haz 2021 - 10:00
Rayane Aabid’in Sonuçları Temiz Çıktı
Süper Lig ekibi Hatayspor ile sözleşmesi sona eren önceki gün Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık anlaşma sağlayan orta saha oyuncusu Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.