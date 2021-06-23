23 Haz 2021 - 09:58- Spor G: 23 Haz 2021 - 10:00

Rayane Aabid’in Sonuçları Temiz Çıktı

Süper Lig ekibi Hatayspor ile sözleşmesi sona eren önceki gün Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık anlaşma sağlayan orta saha oyuncusu Rayane Aabid sağlık kontrolünden geçti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Rayane Aabid’in Sonuçları Temiz Çıktı mask

Yeni Malatyaspor orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı. Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen imza töreninin ardından 29 yaşındaki oyuncu özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Aabid’in sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
# yeni malatyaspor, yms, transfer

23 Haz 2021 - 09:58 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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