22 Haz 2021 - 15:36- Gündem G: 22 Haz 2021 - 15:38

2 mahallede 6 yangın

Malatya’da şüpheli bir kişi 2 mahallede 6 farklı noktada yangın çıkardı. Yangınlar büyümeden müdahale edilerek söndürüldü. Şüpheli kişinin yüzde 50 oranında zihinsel engeli bulunduğu ortaya çıktı.
2 mahallede 6 yangın mask

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Cevherizade Mahallesi’nde gece yarısı 22.00 ile 02.00 arasında yaşandı. Zihinsel engelli olan şüpheli, çevresinde kavga ettiği kişi ya da kişilerin oturdukları apartmanların ve işyerlerinin önündeki eşyaları ateşe verdi. Küçük Mustafapaşa Mahallesi ve Mücelli Caddesinde bazı apartmanların girişinde ve işyeri önlerinde küçük çaplı yangınlar çıkaran şahsın, olayı kasten yaptığı belirlendi.

Olayın polise intikal etmesiyle beraber, ekipler bölgede geniş çaplı arama başlattı. Yangınları çıkardığı belirlenen şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Herhangi bir ideolojik ya da siyasi amacının olmadığı belirtilen yangınlar, çevrede kısa süreliğine paniğe neden oldu.

(Haber Merkezi)
# yangın
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Malatya’da 589 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
Malatya’da 589 kök Hint keneviri ele geçirildi
30 kişiye 27 bin lira ceza yazıldı mask
30 kişiye 27 bin lira ceza yazıldı
Çaldığı eşyaları bisikletle götürürken yakalandı mask
Çaldığı eşyaları bisikletle götürürken yakalandı
Elektrik trafosu patladı, 60 dönüm ormanlık alan yandı mask
Elektrik trafosu patladı, 60 dönüm ormanlık alan yandı
Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı mask
Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı
Çıktığı çatıdan kendi indi, arkadaşını çıkardı mask
Çıktığı çatıdan kendi indi, arkadaşını çıkardı
Çıktığı çatıdan kendi indi, arkadaşını çıkardı mask
Çıktığı çatıdan kendi indi, arkadaşını çıkardı
Çalınan aracını sokak sokak arıyor mask
Çalınan aracını sokak sokak arıyor
4 çocuk annesi cinayete mi kurban gitti? mask
4 çocuk annesi cinayete mi kurban gitti?
OSB’lerde iş kazaları mask
OSB’lerde iş kazaları

22 Haz 2021 - 15:36 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Hem istihdama hem de ilçeye katkı sağlayacak mask
Hem istihdama hem de ilçeye katkı sağlayacak
“Bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkındayız” mask
“Bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkındayız”
BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ ,MALATYA MALATYA JESTİ mask
BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ ,MALATYA MALATYA JESTİ
Şeker üretimi yüzde 29 arttı   mask
Şeker üretimi yüzde 29 arttı  
“Bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkındayız” mask
“Bu ülkenin verdiği mücadelenin ve geldiği yerin farkındayız”
Battalgazi’de “Babalar Günü” renkli etkinliklerle kutlandı mask
Battalgazi’de “Babalar Günü” renkli etkinliklerle kutlandı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL