2 mahallede 6 yangın

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Cevherizade Mahallesi’nde gece yarısı 22.00 ile 02.00 arasında yaşandı. Zihinsel engelli olan şüpheli, çevresinde kavga ettiği kişi ya da kişilerin oturdukları apartmanların ve işyerlerinin önündeki eşyaları ateşe verdi. Küçük Mustafapaşa Mahallesi ve Mücelli Caddesinde bazı apartmanların girişinde ve işyeri önlerinde küçük çaplı yangınlar çıkaran şahsın, olayı kasten yaptığı belirlendi.

Olayın polise intikal etmesiyle beraber, ekipler bölgede geniş çaplı arama başlattı. Yangınları çıkardığı belirlenen şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Herhangi bir ideolojik ya da siyasi amacının olmadığı belirtilen yangınlar, çevrede kısa süreliğine paniğe neden oldu.

(Haber Merkezi)