22 Haz 2021 - 15:12- Asayiş G: 22 Haz 2021 - 15:15

Malatya’da 589 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya’da bir tarlaya yapılan operasyonda ekili vaziyette 589 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi gözaltına alındı.
Malatya’da 589 kök Hint keneviri ele geçirildi mask

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesi Ağılyazı Mahallesi’nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgi üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında bir şahsın tarlasındaki aramalarda 589 kök hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan tarla sahibi hakkında tahkikat başlatıldı.

(İHA)
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22 Haz 2021 - 15:12 Malatya- Asayiş

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