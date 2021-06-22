22 Haz 2021 - 13:40- Ekonomi G: 22 Haz 2021 - 13:46

Temel malzeme alınacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı asfalt yapımında kullanılmak üzere elek altı temel malzeme alımı yapacağını açıkladı.
Temel malzeme alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya ili Yazıhan İlçesi Mahalle yollarında asfalt sathi kaplama yapımında kullanılmak üzere elekaltı temel malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Açık ihale usulü yapılacak olan alım için ihale ve teklif açma tarihi ise 13 Temmuz olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

22 Haz 2021 - 13:40 Malatya- Ekonomi

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