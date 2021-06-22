22 Haz 2021 - 13:11- Ekonomi G: 22 Haz 2021 - 13:17

İcradan satılık bahçe!

Malatya Akçadağ, Taşolar Mahallesinde çoklu satış ile bahçe icradan satılıktır.
İcradan satılık bahçe! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Akçadağ İlçe, 103 Ada, 79 Parsel, TAŞOLAR Mahalle/Köy, Yüzölçümü 5.176,75m² olan taşınmazın tamamı VAHAP TEMELLİ adına kayıtlı olup tapu kayıtlarında Hayuk mevkiinde bulunup BAHÇE vasfındadır. Taşınmaz toprak özelliği bakımından sığ derinlikte (30-60)cm orta hafif (kumlu-tınlı) özelliktedir. Taşınmaz topoğrafya yönünden orta eğimli (%10-11) ve 967m rakımlıdır.'' ifadelerine yer verildi.

İcradan satılık olan bahçenin muhammen bedeli 103.917 Bin Lira olarak belirtildi. Söz konusu bahçenin ilk satış günü 3 Ağustos olduğu ise ilanda yer aldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

22 Haz 2021 - 13:11 Malatya/ Akçadağ- Ekonomi

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