İcradan satılık bahçe!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Akçadağ İlçe, 103 Ada, 79 Parsel, TAŞOLAR Mahalle/Köy, Yüzölçümü 5.176,75m² olan taşınmazın tamamı VAHAP TEMELLİ adına kayıtlı olup tapu kayıtlarında Hayuk mevkiinde bulunup BAHÇE vasfındadır. Taşınmaz toprak özelliği bakımından sığ derinlikte (30-60)cm orta hafif (kumlu-tınlı) özelliktedir. Taşınmaz topoğrafya yönünden orta eğimli (%10-11) ve 967m rakımlıdır.'' ifadelerine yer verildi.
İcradan satılık olan bahçenin muhammen bedeli 103.917 Bin Lira olarak belirtildi. Söz konusu bahçenin ilk satış günü 3 Ağustos olduğu ise ilanda yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.