İcradan satılık bahçe!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Akçadağ İlçe, 103 Ada, 79 Parsel, TAŞOLAR Mahalle/Köy, Yüzölçümü 5.176,75m² olan taşınmazın tamamı VAHAP TEMELLİ adına kayıtlı olup tapu kayıtlarında Hayuk mevkiinde bulunup BAHÇE vasfındadır. Taşınmaz toprak özelliği bakımından sığ derinlikte (30-60)cm orta hafif (kumlu-tınlı) özelliktedir. Taşınmaz topoğrafya yönünden orta eğimli (%10-11) ve 967m rakımlıdır.'' ifadelerine yer verildi.

İcradan satılık olan bahçenin muhammen bedeli 103.917 Bin Lira olarak belirtildi. Söz konusu bahçenin ilk satış günü 3 Ağustos olduğu ise ilanda yer aldı.

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