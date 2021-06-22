22 Haz 2021 - 13:07- Eğitim G: 22 Haz 2021 - 13:11

Akademik personel alımı yapılacak!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Akademik personel alımı yapılacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

64 akademik personelin alımının yapılacağı ilana son başvuru tarihi 6 Temmuz olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# akademik personel alımı

22 Haz 2021 - 13:07 Malatya- Eğitim

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