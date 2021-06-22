Elektrik direğinin emanetçileri

Bir garip çocuk şu Ömer Ali (Delibaş). ‘Abi Yazıhan’da ayçiçeklerin güzel bir görüntüsü var, gidelim mi?’ deyince plan yapıyoruz. Gezmeyi seven ve rotaları iyi bilen Ömer Ali ile yola çıkmak oldukça keyifli. Nethaber’in köşe yazarı Abdullah Ergün ve eşim Berivan Durdu’yu da alarak çıktık yola. Hedef ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çekmek ve ilerleyen günlerde yapacağımız haber için malzeme toplamak ama yol boyu leylek yuvaları. Şaşkınlıkla izliyoruz ama aslında yabancı olmadığımız manzaralar. Her elektrik direğinin tepesinde leylek yuvaları ve içerisindeki leylekler. Ayçiçek tarlasında işimiz bitince doğru leylek yuvalarına bakmaya gittik. Rüzgâra karşı öyle bir yuva yapmışlar ki hayret etmemek mümkün değil. Anne-baba ve çocuklar hepsi yuvada olduğu bir anı yakalamak oldukça güzeldi. Gelin, leyleklere yakından bakalım.

UZUN MESAFELERE GÖÇ EDİYORLAR

Leylek (Ciconia ciconia), leylekgiller (Ciconiidae) familyasından büyük ve uzun bacaklı bir kuş türüdür. Leylekler uzun mesafelere göç ederler. Çoğunlukla tropikal Sahraaltı Afrika'dan Güney Afrika'nın güneyine ve hatta Hindistan alt kıtasının güneyine kadar olan bölgede kışı geçirirler. Avrupa'dan Afrika'ya göç ederken Akdeniz üzerinden değil, doğuda Levant üzerinden, batıda da Cebelitarık Boğazı'ndan geçerler. Bunun nedeni uçmak için gereksinim duydukları hava termallerinin deniz üzerinde oluşmamasıdır. Yerde yürürken durmadan, yavaşça hareket ederler. Leylekgiller ailesinin diğer üyeleri gibi boynu tamamen gerilmiş şekilde uçarlar.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından asgari endişe altındaki türler arasında sınıflandırılan leylekler, böcekler, balık, amfibiler, sürüngenler, küçük memeliler ve küçük kuşlar gibi çok geniş bir yelpazede beslenir. Besinlerinin çoğunu yerden, kısa bitki örtüsü içinden ve sığ sulardan toplar.

TÜRÜN YAYILIŞI ÇOK GENİŞ BİR COĞRAFYA ÜZERİNDEDİR

Leylekgiller (Ciconiidae), Leyleksiler takımına ait, sulak alanlarda yaşayan, leylek diye bilinen kuşları kapsayan bir familyadır. Familya, 6 cins ve buna bağlı yaşayan 19 türden oluşur. Uzun boyunlu, kalın gagalı, sığ sularda yaşayan kuşlardır. Akrabaları balıkçıllara göre dünyanın daha ılıman kesimlerinde ve daha kuru habitatlarda yaşarlar.

Almanya'dan havalanan ve Prenses adı verilen Leylek, Türkiye (İstanbul-Hatay) üzerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gittiği tespit edilmiştir. Genellikle karadan yükselen sıcak hava akımını kullanarak daireler çizerek uçarlar. Avrasya'da üreyen leylek (Ciconia ciconia) Afrika'nın güney kesimlerinde kışlar. Boyu yaklaşık 100 cm, kanat uçma tüyleri siyah, öbür tüyleri beyaz, gagası uzun ve bacakları kırmızıdır.

Leylekler uzak yerlere göç eden kuşların en iyi bilinenidir. Avrupa'da ve Türkiye'de üreyen bu leylekler kışı Afrika'da geçirirler. Göç sırasında sıcak hava akımlarından yararlanır, olabildiğince kara üzerinden uçabilmek için kıtadan kıtaya özellikle İstanbul, Çanakkale ve Cebelitarık boğazlarından geçerler.

MÜSLÜMANLAR ‘HACI LEYLEK’ DİYOR

Beyaz leylekler kış boyunca güneye göç ederler. Kış boyunca karınlarını doyurabilmek için yiyecek aramak zorundadırlar. Kışın, Avrupa'nın kuzey kısmında yiyecek bulmak onlar için hiç de kolay değildir. Bu yüzden Afrika'ya doğru göç ederler.

Leylekler, gündüzleri yerden yükselen sıcak hava akımları sayesinde yükseklik kazanırlar. Bu sıcak hava sütununun içinde dönerek yükselirler. Leyleklerin göç güzergâhı daha çok boğazlar üzerinden ve karadan gerçekleşir.

Leylek çiftleri çalı çırpı ve topraktan yaptıkları tepsi biçimindeki yuvalarını otla döşerler. Yuva her yıl yeni eklemeler yapıldığından çok büyür. Bu nedenle elektrik direklerinin üzerinde oluşan büyük yuvada leylekler aile olarak rahatça yaşayabiliyor.

Müslümanlar her yıl göç eden leyleklerin hac için gidilen Mekke'den geçmesi nedeniyle bu kuşlara saygıyla bakardı. Anadolu'da bu nedenle leyleklere "hacı leylek" ve "hacı baba" da denir.