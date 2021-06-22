Haziran’da 19 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Malatya’da 1 ila 21 Haziran tarihleri arasında 19 deprem meydana geldi. Pütürge, Kale, Battalgazi, Arguvan ve Hekimhan’da meydana gelen depremler 1,3 ila 2,3 büyüklükleri arasında değişiyor.

Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan depremler, Pütürge segmentinin enerjisini boşaltması olarak ifade ediliyor.

Malatya’da, 1 ila 21 Haziran tarihleri arasında meydana gelen depremler şöyle:

“21 Haziran (00.25-Pütürge 1,8), 20 Haziran (16.28 Battalgazi 1,5-21.23-Pütürge 1,7), 19 Haziran (12.03 Kale 1,8-19.40 Pütürge 1,6), 17 Haziran (07.07 Pütürge 1,7), 16 Haziran (17.10 Pütürge 1,9), 15 Haziran (19.27 Pütürge 1,7-19.39 Pütürge 1,3), 14 Haziran (12.58 Pütürge 1,9), 13 Haziran (04.42 Pütürge 1,7), 12 Haziran (03.37 Kale 1,3-08.25 Pütürge 2,2), 9 Haziran (15.04 Kale 2,3), 8 Haziran (18.23 Kale 1,9-23.00 Pütürge 1,7), 7 Haziran (05.29 Arguvan 1,4-12.28 Hekimhan 1,4), 1 Haziran

(02.59 Pütürge 1,7).”

DOĞU ANADOLU FAY SİSTEMİ

Karlıova-Antakya arasında değişik özellikte olan birbirlerini tamamlayan birçok sol yönlü doğrultu atımlı faydan oluşan zon, Doğu Anadolu Fay Sistemi olarak adlandırılmıştır (Arpat ve Şaroğlu 1972). Fay sistemi özellikle, 21 Mayıs 1971 tarhinde Bingöl ve yöresini etkileyen, birçok can ve mal kaybına neden olan depremle dikkati çekmiştir. DAFS’nun Kahramanmaraş’tan sonraki devamı tartışmalıdır. Arpat ve Şaroğlu (1972, 1975), fayın Karlova’dan başlayıp Bingöl, Palu, Hazar Gölü, Sincik, Çelikhan ve Gölbaşı’ndan geçerek yön değiştirdiğini, Hatay grabenini oluşturan faylarla devam ettiğini ve Ölüdeniz fayına birleştiğini belirtmektedir. Buna karşılık diğer bazı arştırmacılar (McKenzie 1972, 1975, Alptekin 1978, Şengör 1980), Hatay grabenini oluşturan fayları Ölüdeniz fayı ile birleştirirken, bu sistemi DAFS’den ayırmışlardır. McKenzie (1975), DAFZ’nun Ölüdeniz fayından farklı oduğunu, Adana-Misis dağlarına ulaşarak bindirme bileşenli karakter kazandığını, burada bindirme bileşeninin olmasının Ölüdeniz fayının hareketinden daha hızlı hareket etmesiyle mümkün olabileceğini savunmaktadır. DAFS’nin oluşum yaşı ve fay boyunca gelişen yanal ötelenme değerleri arasında var olan ilişkiler, fayın yıllık kayma hızını 7.9±0.3 mm/yıl olarak göstermektedir. Bu kayma hızı özellikle DAFS’nin Karlıova-Sincik arasındaki bölümü için geçerlidir.

Çelikhan (Adıyaman) - Erkenek (Malatya) Arası: DAFS'nin Çelikhan ile Erkenek arasında, yaklaşık 45 km uzunlukta, K70D genel gidişli faylardan oluşan bölümü, Çelikhan-Erkenek segmenti olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Sincik kuzeyinde belirginliğini yitirir ve Çelikhan doğusunda, Göv mahallesine kadar izlenemez. DAF'ın Palu-Sincik ve Çelikhan-Erkenek arasında yer alan 20 km uzunluğundaki bu kısmında bindirmeler gelişmiştir. 1986 yılında Haziran ve Temmuz aylarında olan iki deprem, Çelikhan-Erkenek parçası ile Sürgü fayının kesiştiği alana yakın bir bölgede meydana gelmiştir. Anaşoktan sonraki artçıdepremlerden bazıları DAF, bazıları da Sürgü fayı boyunca dağılım göstermiştir.

Aletsel Dönem Depremleri: 4 Aralık 1905 Pütürge (Malatya) Ms=6.8, 20 Mart 1945 Ceyhan (Adana) Ms=6.0, 22 Ekim 1952 Misis (Adana) Ms=5.6, 14 Haziran 1964 Sincik (Adıyaman) Ms=6.0, 22 Mayıs 1971 Bingöl Ms=6.8, 5 Mayıs 1986 Sürgü (Malatya) Mw=6.0, 22 Ocak 1997 Samandağ (Hatay) Mw=5.7, 27 Haziran 1998 Yüreğir (Adana) Mw=6.2, 1 Mayıs 2003 Bingöl Mw=6.3, 11 Ağustos 2004 Sivrice –Elazığ (Mw=5.6), 9 şubat 2007 Sivrice (Elazığ) Mw=5.5, 21 Şubat 2007 Sivrice (Elazığ) Mw=5.7, 08 Mart 2010 Kovancılar (Elazığ) Mw=6.1 depremleri.