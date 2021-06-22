Yeni Malatyaspor’daki Yerliler Transferde İlk Sırada

Süper Lig’de zor bir sezonu geride bırakan Yeni Malatyaspor’da, federasyonun belirlediği limit çerçevesinde transfer çalışmaları yoğun şekilde sürerken, sarı kırmızılı ekiple sözleşmeleri bulunan birçok oyuncuya da teklif yağıyor. Ligde bu sezon mücadele edecek bütün takımların hem kur farkından ötürü rotayı iç piyasaya çevirmesi hem de genç ve gelecek vaat eden oyuncuları kadrolarına katma yarışı içerisinde oluşu Yeni Malatyaspor’da bazı yerli oyuncularında transferde gözde haline gelmelerini sağladı. Doğu Anadolu ekibine yakın çevrelerden alınan bilgilere göre, kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç, kaleci Abdulsamed Damlu ve deneyimli savunma oyuncusu Semih Kaya’ya tekliflerin olduğu öğrenildi.

SEMİH VE ADEM GALATASARAY’A MI GİDİYOR?

Doğu Anadolu ekibinde mukaveleleri devam eden oyuncular arasında yer alan yıldız adayı Mustafa Eskihellaç’a yurtiçi ve yurtdışından, Semih Kaya ve kaleci Abdulsamed Damlu’ya Süper Lig’den teklif yapıldığı bildirildi. Şampiyon Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray’ın alternatifli kadro kurma çalışmaları kapsamında deneyimli savunma oyuncusu Semih Kaya ile ilgilendiği son kararı Fatih Terim’in birkaç gün içerisinde vereceği iddia edildi. Semih Kaya’nın transferine yeşil ışık yanması halinde Terim’in eski talebesi olan Adem Büyük ve Semih Kaya için Galatasaray yönetimi sarı kırmızılı kulübün kapısını çalacak.

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş’ın radarında olan genç kaleci Abdulsamed Damlu için Başakşehir de devreye girdi. Damlu için siyah beyazlı kulüpten henüz resmi bir teklifin olmadığı ancak Başakşehir Kulübü yöneticilerinin genç eldiven için sarı kırmızılı kulübün kurmaylarıyla bir görüşme yaptıkları öğrenildi. Teknik direktör İrfan Buz’un yönetime sunduğu 14 kişilik transfer listesinde kale için hiçbir isim bulunmazken, Abdulsamed’in satılması durumunda Yeni Malatyaspor’da kaleci arayışları da başlayacak.