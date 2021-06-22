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22 Haz 2021 - 10:49- Spor G: 22 Haz 2021 - 10:53

Okan Yamandağ Avrupa Şampiyonu

Kick Boks Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Malatyalı sporcu Okan Yamandağ şampiyon oldu.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Milli takım sporcuları 7 altın ve 4 gümüş madalya kazandı. Altın madalya kazanan sporcular arasında Malatya Büyükşehir Belediyespor’lu Okan Yamandağ 75 kiloda (full contact) rakibini yenmeyi başardı.

Turnuvada madalya kazanan sporcuların listesi şöyle:

Altın madalya: Erivan Barut (48 kilo low kick), Ali Erdoğmuş (+91 kilo K1 style), Altuğ Demir (71 kilo full contact), Zekiye Zelal Şengür (56 kilo K1 style), Fatma Nursev Akaltun (+70 kilo kick light), Okan Yamandağ (75 kilo full contact), Emrah Yaşar (81 kilo full contact).

Gümüş madalya: Seyit Battal Ay (60 kilo full contact), İdris Şimşek (91 kilo K1 style), Cengiz Lale (60 kilo K1 style), Berke Çağan Çakmak (94 kilo light contact).
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22 Haz 2021 - 10:49 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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