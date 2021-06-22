Okan Yamandağ Avrupa Şampiyonu

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Milli takım sporcuları 7 altın ve 4 gümüş madalya kazandı. Altın madalya kazanan sporcular arasında Malatya Büyükşehir Belediyespor’lu Okan Yamandağ 75 kiloda (full contact) rakibini yenmeyi başardı.
Turnuvada madalya kazanan sporcuların listesi şöyle:
Altın madalya: Erivan Barut (48 kilo low kick), Ali Erdoğmuş (+91 kilo K1 style), Altuğ Demir (71 kilo full contact), Zekiye Zelal Şengür (56 kilo K1 style), Fatma Nursev Akaltun (+70 kilo kick light), Okan Yamandağ (75 kilo full contact), Emrah Yaşar (81 kilo full contact).
Gümüş madalya: Seyit Battal Ay (60 kilo full contact), İdris Şimşek (91 kilo K1 style), Cengiz Lale (60 kilo K1 style), Berke Çağan Çakmak (94 kilo light contact).
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.