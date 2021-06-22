Mor Reyhanlar Dolu Dizgin

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Bölgesel Lig’de mücadele eden Arapgirspor ilk maçında Mardin ekibi Artuklu Gençlik’i 3-0 yendi. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan müsabakada rakibini 25-20, 25-13 ve 25-22 setlerle yenen mor reyhanlar 2. Lig parolasıyla başladığı sezonda üst üste dördüncü maçını set vermeden kazandı. Malatya ekibi grubundaki ikinci maçta bugün Şanlıurfa GAP Spor ile karşılaşacak. Galibiyet sonrası değerlendirmede bulunan Arapgirspor Kulübü Başkanı Metin Akyüz, güçlü bir takım oluşturduklarını ifade ederek,

İlk etap maçlarında grubumuzu namağlup şekilde tamamlayarak ikinci etap maçlarına katıldık. Buradaki ilk maçta da rakibimizi set vermeden yendik. Sporcularımız salı günü (bugün) yine kritik bir randevuya çıkacak. İnşallah bu maçtan da galip ayrılarak zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Malatya’ya profesyonel ligde mücadele edecek bir voleybol takımı kazandırmak istiyoruz

diye konuştu.