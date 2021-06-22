U15 Milli Takımımızın 26 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U15 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Mirza Yalçın (Altınordu), Emir Yaşar (Beşiktaş A.Ş.), Serkan Kaan Sarman (Sivasspor), Kağan Arıcan (Antalyaspor A.Ş.), Efe Berat Törüz (Yılport Samsunspor)
Defans: Hümeyir Albayrak (Altınordu), Alp Bostan (Beşiktaş A.Ş.), Beytullah Kahyaoğlu (Bursaspor), Yusuf Çağlar Kefkir (Sivasspor), Fırat Başkaya (Altınordu), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.), Çınar Hasanoğlu (Galatasaray A.Ş.), Caner Kızılyaprak (Gençlerbirliği), Kerem Coşkun (Göztepe A.Ş.), Furkan Bacaklı (Altınordu), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor)
Orta Saha: Muharrem Emir Erkul (Altınordu), Efe Serdar Arı (İttifak Holding Konyaspor), Ömer Faruk Karahan (Trabzonspor A.Ş.), Tuğhan Yıldız (Bursaspor), Recep İnanç (Bursaspor), Enes Nas (Yeni Malatyaspor), Osman Kaynak (Adana Demirspor A.Ş.), Emre Gökay (Sivasspor), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Cem Karakafa (Bursaspor), Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray A.Ş.), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Sercan Demirkıran (Altınordu), Çağrı Fedai (Göztepe A.Ş.)
Forvet: Mert Selçuk (Antalyaspor A.Ş.), İhsan Arda Aktaş (Adana Demirspor A.Ş.), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Atcı (Yeni Malatyaspor)
U15 Milli Takıma Malatya’dan 2 Davet
Yeni Malatyaspor alt yapısında forma giyen genç futbolcular Halil İbrahim Atcı ve Enes Nas U15 Milli Takım kampına davet edildiler.
U15 Milli Takımımızın 26 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
22 Haz 2021 - 10:45 Malatya- Spor Yazdır
Muhabir Ömer Ali Delibaş
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.