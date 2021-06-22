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22 Haz 2021 - 10:45- Spor G: 22 Haz 2021 - 10:47

U15 Milli Takıma Malatya’dan 2 Davet

Yeni Malatyaspor alt yapısında forma giyen genç futbolcular Halil İbrahim Atcı ve Enes Nas U15 Milli Takım kampına davet edildiler.

Ömer Ali Delibaş
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U15 Milli Takımımızın 26 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

U15 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Mirza Yalçın (Altınordu), Emir Yaşar (Beşiktaş A.Ş.), Serkan Kaan Sarman (Sivasspor), Kağan Arıcan (Antalyaspor A.Ş.), Efe Berat Törüz (Yılport Samsunspor)

Defans: Hümeyir Albayrak (Altınordu), Alp Bostan (Beşiktaş A.Ş.), Beytullah Kahyaoğlu (Bursaspor), Yusuf Çağlar Kefkir (Sivasspor), Fırat Başkaya (Altınordu), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.), Çınar Hasanoğlu (Galatasaray A.Ş.), Caner Kızılyaprak (Gençlerbirliği), Kerem Coşkun (Göztepe A.Ş.), Furkan Bacaklı (Altınordu), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Muharrem Emir Erkul (Altınordu), Efe Serdar Arı (İttifak Holding Konyaspor), Ömer Faruk Karahan (Trabzonspor A.Ş.), Tuğhan Yıldız (Bursaspor), Recep İnanç (Bursaspor), Enes Nas (Yeni  Malatyaspor), Osman Kaynak (Adana Demirspor A.Ş.), Emre Gökay (Sivasspor), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Cem Karakafa (Bursaspor), Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray A.Ş.), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Sercan Demirkıran (Altınordu), Çağrı Fedai (Göztepe A.Ş.)

Forvet: Mert Selçuk (Antalyaspor A.Ş.), İhsan Arda Aktaş (Adana Demirspor A.Ş.), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Atcı (Yeni  Malatyaspor)
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22 Haz 2021 - 10:45 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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