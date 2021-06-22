U19 Sezonu Galibiyetle Kapattı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sezon tek devreli lig usulüne göre düzenlenen U19 Gelişim Ligi’nde normal sezonun son hafta maçları oynandı. U19 Yeni Malatyaspor Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde Denizlispor’u konuk ettiği maçta Haqi Osman’nın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 2020-2021 sezonunda çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunan sarı kırmızılılar ligi 23 puanla 13. basamakta tamamlayarak Play Off maçlarına katılma şansı elde edemedi. U19 Süper Ligi’nde bu yıl normal sezonu ilk 10 içinde tamamlayan ekipler 2-12 Temmuz tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Play off etabına katılmaya hak kazandılar.

STAT: Nurettin Soykan Tesisleri

HAKEMLER: Kemal Dizdar, Ertuğrul Şaşmaz, Semra Karaşın, Kenan Bereket

YENİ MALATYASPOR: 25.Talha Dere, 3.Abuzer Abiç(Dk.62 Melik Sıddık Herdili), 2.Emircan Bayraktar, 4.Alperen Arslan, 6.Piclaire Irakoze, 5.Yiğit Ulaş, 7.Haqi Osman (Dk.84 Mehmet Emin Taştan), 9.Hakan Çatar (Dk.84 Ercan Ökten), 8.Kerem Altunışık, 10.Berat Yaman (Dk.77 Mushap Polat), 11.Enes Savucu (Dk. 62 Numan Savaç)

YEDEKLER: 22.Kerem Erdoğan, 13.Mehmet Emin Taştan, 14.Ercan Ökten, 15.Numan Savaçi 16.Ömer Çağrı Ataş, 17.Talha Buluş, 18.Mushap Polat, 19.Kadir Can Karabakan, 20 Melik Sıddık Herdili

TEKNİK SORUMLU: Ercüment Kurt

DENİZLİSPOR: 1.Ertuğrul Bağ (Dk.46 Şerefhan Sağlık), 2.Berkant Gündem (Dk.46 Alaattin Öner), 3.Ahmet Melih Kaya, 4.Orhan Buğra Tutum, 5.Burak Gümüştaş, 6.Samet Emre Gündüz, 7.Emre Furtana (Dk.76 Emre Ak), 8.Oktay Kısaoğlu, 9.Mehmet Eren Sıngın (Dk.64 Hulusi Furkan Şeberoğlu), 10.Deniz Kodal (Dk.76 Talha Eren Ateş), 16.Hüseyin Furkan Uslu

YEDEKLER: 99.Şerefhan Sağlık, 11.Alaattin Öner, 13.Oğuzhan Sarı, 14.Hulusi Furkan Şeberoğlu, 15.Talha Eren Ateş, 17.Emre Ak, 18.Kemal Çetinkaya

TEKNİK SORUMLU: Vural Yiğit

GOL: Dk. 55 Haqi Osman (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Mushap Polat, Numan Savaç (Yeni Malatyaspor), Burak Gümüştaş, Orhan Buğra Tutum, Deniz Kodal, Alaattin Öner, Emre Furtana (Denizlispor)