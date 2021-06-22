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22 Haz 2021 - 10:38- Spor G: 22 Haz 2021 - 10:44

Malatya’da Curling Takımı Kuruldu

Son dönemlerde revaçta olan, hızla gelişip yaygınlaşan ve birçok yaş grubunda yoğun ilgi ve talep gören Curling sporu Yeşilyurt Belediye spor bünyesinde hayata geçirildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Malatya Curling il temsilcisi Mustafa Şahaplıoğu birçok yaş grubuna hitap eden bir sporu Yeşilyurt Belediyespor kulübü bünyesine kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür eden Şahaplıoğlu, artık Malatya’da Curling sporcularının yetişmeye başlayacağını söyledi.

Şahaplıoğlu 

Öncelikle Curling sporunun tüm Malatya halkımız ve Yeşilyurt halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Curling branşının Malatya il temsilciliğini yapıyorum. Böyle revaçta olan ve ilgi gören bir sporu Malatya halkımıza ve Yeşilyurt belediye spor bünyemize kazandırmanın haklı olarak onur ve gururunu yaşıyorum. Bizim esas amacımız her zaman olduğu gibi yine gençlere farklı bir spor branşında layıkıyla hizmet etmektir. Yeşilyurt Belediyesporun Curling antrenörü Caner Aygören hocamız ile birlikte birçok başarıya imza atacağımıza inancım tamdır

ifadelerini kullandı.
# , Curling

22 Haz 2021 - 10:38 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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