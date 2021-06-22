Malatya’da Curling Takımı Kuruldu

Malatya Curling il temsilcisi Mustafa Şahaplıoğu birçok yaş grubuna hitap eden bir sporu Yeşilyurt Belediyespor kulübü bünyesine kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür eden Şahaplıoğlu, artık Malatya’da Curling sporcularının yetişmeye başlayacağını söyledi.
Şahaplıoğlu
Öncelikle Curling sporunun tüm Malatya halkımız ve Yeşilyurt halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Curling branşının Malatya il temsilciliğini yapıyorum. Böyle revaçta olan ve ilgi gören bir sporu Malatya halkımıza ve Yeşilyurt belediye spor bünyemize kazandırmanın haklı olarak onur ve gururunu yaşıyorum. Bizim esas amacımız her zaman olduğu gibi yine gençlere farklı bir spor branşında layıkıyla hizmet etmektir. Yeşilyurt Belediyesporun Curling antrenörü Caner Aygören hocamız ile birlikte birçok başarıya imza atacağımıza inancım tamdır
ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.