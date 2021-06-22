Malatya’da Curling Takımı Kuruldu

Malatya Curling il temsilcisi Mustafa Şahaplıoğu birçok yaş grubuna hitap eden bir sporu Yeşilyurt Belediyespor kulübü bünyesine kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür eden Şahaplıoğlu, artık Malatya’da Curling sporcularının yetişmeye başlayacağını söyledi.

Şahaplıoğlu

Öncelikle Curling sporunun tüm Malatya halkımız ve Yeşilyurt halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Curling branşının Malatya il temsilciliğini yapıyorum. Böyle revaçta olan ve ilgi gören bir sporu Malatya halkımıza ve Yeşilyurt belediye spor bünyemize kazandırmanın haklı olarak onur ve gururunu yaşıyorum. Bizim esas amacımız her zaman olduğu gibi yine gençlere farklı bir spor branşında layıkıyla hizmet etmektir. Yeşilyurt Belediyesporun Curling antrenörü Caner Aygören hocamız ile birlikte birçok başarıya imza atacağımıza inancım tamdır

ifadelerini kullandı.