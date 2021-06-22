Tekstilkent projesiyle 5 ilçeye fabrika kuruluyor

Tekstilkent projesi kapsamında Malatya 1. OSB içerisinde altyapısı hazır, 50 dönümlük bir parselde 15 bin metrekare kapalı alana 6 fabrika kurulacak. Bu fabrikalarda bin 500 kişi istihdam edilecek. 18 milyonluk bir yatırım olan Tekstilkent projesinin yüzde 50’sini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, yüzde 50’sini ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası karşılayacak.

PROJE; YEŞİLYURT, AKÇADAĞ, PÜTÜRGE, DARENDE VE BATTALGAZİ’DE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü Tekstilkent projesine Malatya’da dahil edilirken, bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 37 milyonluk yatırım ve destek alındı.

2 bin 500 kişinin istihdam edileceği Tekstilkent projesi kapsamında, 1. OSB içerisinde bin 500 kişinin istihdam edileceği 6 fabrikanın yanı sıra Akçadağ, Battalgazi-Hatunsuyu, Pütürge ve Akçadağ’da 400’er olmak üzere toplamda bin 600 kişinin istihdam edileceği fabrikalar kurulacak.

16 TEKSTİLKENT YATIRIMCI BEKLİYOR

Fırat Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu Tekstilkent Projesi kapsamında ‘Tekstilkent Projeleri Yatırıma Davet Çağrısı’nda bulunurken, son başvuru tarihini 30 Haziran olarak açıklamıştı. Bu kapsamda, genç işsizliği sorunu ile mücadele kapsamında gençlerin istihdamına yönelik inşa edilecek 16 Tekstilkent’e yatırımcılar bekleniyor.

Tekstilkent Projesi kapsamında Malatya’da kiralanacak fabrikalarla ilgili şu bilgiler yer alıyor:

Akçadağ-kiralanacak fabrika sayısı 1, kiralanacak fabrika alanı 3 bin 334 metrekare, toplam kapalı alan 3 bin 334 metrekare, öngörülen yıllık kira ücreti (KDV dahil, stopaj hariç) 100 bin TL.

Battalgazi-kiralanacak fabrika sayısı 2, kiralanacak fabrika alanı 2 bin metrekare, toplam kapalı alan 4 bin metrekare, öngörülen yıllık kira ücreti (KDV dahil, stopaj hariç) 60 bin TL.

Darende-kiralanacak fabrika sayısı 1, kiralanacak fabrika alanı 3 bin metrekare, toplam kapalı alan 3 bin metrekare, öngörülen yıllık kira ücreti (KDV dahil, stopaj hariç) 90 bin TL.

Pütürge-kiralanacak fabrika sayısı 2, kiralanacak fabrika alanı 2 bin metrekare, toplam kapalı alan 4 bin metrekare, öngörülen yıllık kira ücreti (KDV dahil, stopaj hariç) 48 bin TL.

Yeşilyurt-kiralanacak fabrika sayısı 6, kiralanacak fabrika alanı 2 bin 500 metrekare, toplam kapalı alan 15 bin metrekare, öngörülen yıllık kira ücreti (KDV dahil, stopaj hariç) 180 bin TL.