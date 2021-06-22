Mercan’dan YKS Tüyoları

26-27 Haziran tarihinde yapılacak YKS’ye bu yıl milyonlarca öğrenci girecek. Pandeminin öğrenciler üzerinde olan etkisini değerlendiren Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, içinde bulunduğumuz dönemi YKS sınavına hazırlanan gençler için de son derece zorlayıcı bir süreç olarak değerlendirdi. Dr. Mercan, sürekli evde kalmanın gençleri negatif etkilediğini belirterek, “Sınav ortamında virüs kapma riski, öğretmen ve arkadaşlarıyla istedikleri gibi iletişim kuramamak, sokağa çıkma yasağı, ailelerinin kaygı ve korkuları ve bunları çocuklarına yansıtışları gençlerin büyük bir kısmını negatif yönde etkiledi. Ancak gençlerin bu süreci başarıyla geçirdiklerine inanıyorum. Kalan son günler öğrenciler için oldukça önem arz ediyor. Elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz düşüncesiyle sınava girin ve başlayın” dedi.

Mercan, YKS adaylarına önerilerini şöyle sıraladı:

“Öncelikle soruları doğru okuyun ve iyi anlayın, soru kökünde ne istediğine dikkat edin, olumlu-olumsuz, ulaşılır- ulaşılmaz, getirilir- getirilemez ifadelerini dikkate alın ve sizi çözüme götürecek ipuçları ve vurguların altını çizin. Unutmamalıdır ki her sorunun kendine has bir yapısı ve çözüm yolu vardır, dikkatli bir okuma ve algılama ile birçok sorunun çözüm aşamaları oluşturulabilir.”

Turlama tekniğinin önemine vurgu yapan Mercan eğer bu teknik iyi uygulanırsa sınavın yüzde 75’e yakın kısmı zaman doğru biçimde kullanılarak iyi bir performansla tamamlanabilir.Dr. Özcan Mercan daha sonra sınav anında yorulan ve gerilen bedeninizi rahatlatmak için küçük-kısa molalar verin; özellikle testler arasındaki geçişlerde gözlerinizi dinlendirmek, duruşunuzu düzeltmek, kol-bacak kaslarınızın rahatlaması için küçük egzersizler yapmak iyi gelecektir. Stres anındaki telaşlanma ve gerginliği gidermenin en etkili yollarından biri de doğru nefes almaktır” dedi.

Sınava kısa bir süre kala beslenme ve uyku düzenin de oldukça önemli olduğunu belirten Mercan, “Sınav gününe sayılı günler kala farklı ya da içeriği bilinmeyen besinler denenmemelidir. Bu dönemde beslenme alışkanlıkları değiştirilmeden devam edilmeli ve uyku düzenine dikkat edilmelidir. Öğrenciler kafein tüketimini mutlaka azaltmalı, beslenme rutinlerine sebze-meyve eklemeliler ayrıca uyku düzenlerine dikkat etmeleri de son derece önemlidir” ifadelerine yer verdi.

Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan son olarak YKS’ye girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyerek tercih süresi boyunca tüm kolejlerinde tercih danışmanlığı hizmeti verileceğini ifade etti.