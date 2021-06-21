YMS ,Aabid Transferini Duyurdu



Yeni Malatyaspor orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı. Busabah Gazetesi'nin bugün ki sayısında okuyucularıyla buluşturduğu transfer haberiyle ilgili olarak akşam saatlerinde bir gelişme yaşandı ve imzalar İstanbul'da imzalar atıldı.

Malatya ekibi transferi sosyal medyadan şöyle duyurdu:

Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır