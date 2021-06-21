30 kişiye 27 bin lira ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 20-21 Haziran tarihlerinde emniyet görevlilerince kent genelinde denetimlerde bulunuldu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer kurallara uymayan 30 kişiye 27 bin TL ceza yazıldı.

Emniyet görevlileri, maske takma kuralına uymayan 4 kişiye 3 bin 600, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 26 kişiye ise 23 bin 400 TL ceza yazdı.

Ekipler ayrıca, 552 işyeri ile 295 aracı denetlerken, 7 işyeri ile 19 araca kurallara uymamalarından dolayı işlem uygulandı.