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21 Haz 2021 - 15:54- Eğitim G: 21 Haz 2021 - 16:00

Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor!

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacağını duyurdu.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Bilgi   İşlem   Genel   Müdürlüğü   emrinde   istihdam   edilmek   üzere   375   sayılı   Kanun Hükmünde   Kararname’nin  Ek  6’ncı   maddesi   ile  31.12.2008  tarih  ve   27097   sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi  uyarınca  sözlü  sınav  başarı  sırasına  göre  yapılacak  yerleştirme  ile  25  (yirmibeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

23 Bilişim Personeli alımının olacağı ilana son başvuru ise 12 Temmuz olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# Bilişim Personeli alımı

21 Haz 2021 - 15:54 Malatya- Eğitim

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