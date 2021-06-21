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21 Haz 2021 - 15:48- Eğitim G: 21 Haz 2021 - 15:55

Öğretim üyesi alınacak!

Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir.'' ifadeleri yer ald.

22 öğretim üyesinin alınacağı ilana başvuru ise 15 gün sürecek.İstenilen belge ve nitelikler ise ilanda yer aldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

21 Haz 2021 - 15:48 Malatya- Eğitim

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